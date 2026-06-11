Tyrimas: kas yra aktyviausi mobiliojo interneto naudotojai pasaulyje?

Praėjusiais metais mobiliųjų duomenų srauto sunaudojimas vienai SIM kortelei Latvijoje siekė 56,5 gigabaito (GB) per mėnesį, todėl, pasak „Tefficient“, Latvijos mobiliojo interneto naudotojai užima pirmąją vietą pasaulyje.
Antroje vietoje yra Saudo Arabija su 48,5 GB, tačiau šalies duomenys yra 2024 metų.
Estija užima ketvirtą vietą su 42,2 GB, Taivanas – penktą su 37,4 GB, o Lietuva – šeštą su 35,1 GB.
Palyginti su 2024 metais, mobiliojo interneto suvartojimas Latvijoje pernai išaugo 19 proc., o Lietuvoje ir Estijoje – atitinkamai 22 ir 12 proc.
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