Turkmėnija pakartojo raginimą nutiesti dujotiekį į Europą

Turkmėnijos idėja, susijusi su Transkaspijos dujotiekio į Europą tiesimu, svarstoma nuo XX amžiaus 10-o dešimtmečio, tačiau jai trukdo finansinės ir logistinės kliūtys.
„Mes visada esame suinteresuoti įvairinti eksporto maršrutus, įskaitant Transkaspijos kelią į Europą“, – naujienų agentūrai AFP sakė valstybinio dujų koncerno „Turkmėngaz“ vadovas Maksatas Babayevas (Maksatas Babajevas).
Turkmėnija daugiausiai dujų eksportuoja į Kiniją, tačiau vis labiau domisi Europos valstybėmis, norinčiomis nutraukti priklausomybę nuo Rusijos dėl karo Ukrainoje.
Turkmėnija patenka į didžiausias gamtinių dujų atsargas pasaulyje turinčių valstybių pirmąjį penketą.
Naftotiekis, kuris eitų Kaspijos jūros dugnu į esamą terminalą Azerbaidžane, sulaukė Rusijos pasipriešinimo ir abejonių dėl jo finansinio gyvybingumo.
