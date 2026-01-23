Lagarde Europos kritikams taria „ačiū“

Penktadienį Pasaulio ekonomikos forume kalbėjusios vyriausiosios šalių bloko bankininkės paklausė, ar transatlantiniai santykiai nėra nepataisomai sugadinti, mat praėjusią savaitę JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir aukšti jo administracijos aukšti pareigūnai nuolat užgauliojo Europą.
„Manau, kad pastarosiomis dienomis girdėjome nemažai kritikos Europos adresu“, – atsakė Ch. Lagarde.
„Bet ji buvo naudinga ir turėtume padėkoti kritikams, nes manau, kad jie padėjo mums galutinai suvokti, kad turime geriau sutelkti dėmesį“, pridūrė ji, ypač inovacijų ir našumo didinimo srityse.
Pastarosiomis dienomis Davose vykusiame viršūnių susitikime D. Trumpas pareiškė, kad Europa neina „teisinga kryptimi“, JAV iždo sekretorius Scottas Bessentas pavadino Daniją „nereikšminga“, o prekybos sekretorius Howardas Lutnickas aukštiems Europos pareigūnams ir verslo lyderiams skirtoje vakarienėje puolė kritikuoti Europą, tuo, kaip pranešama, paskatindamas vakarienėje dalyvavusią Ch. Lagarde išeiti iš renginio protesto vardan.
Tačiau Ch. Lagarde tonas penktadienį buvo optimistinis – ji teigė esanti „labai tvirtai įsitikinusi“, kad europiečiai ir amerikiečiai vadovaujasi panašiomis vertybėmis ir galiausiai turi susivienyti.
„Galbūt tai mano emocionalioji pusė – atsiprašau už tai, mes moterys linkusios būti emocingos, – bet aš asmeniškai manau, kad turime galvoti apie žmones, – sakė ji. – Aš labai pasitikiu ir myliu amerikiečius, ir žinau, kad galiausiai giliai įsišaknijusios vertybės nugalės.“
Šią savaitę Europos lyderiai puolė karštligiškai aiškintis, kaip reaguoti į vis priešiškiau nusiteikusią JAV administraciją. Dėl to ketvirtadienį vakare buvo surengtas aukščiausiojo lygio susitikimas, kurio metu buvo aptariamos atsakomosios priemonės, kurias galima būtų pritaikyti, jeigu D. Trumpas, kuris atsisakė grasinimų įvesti muitus jo siekiui aneksuoti Grenlandiją pasipriešinusioms Europos šalims, kad jas nubaustų, ateityje iš tikrųjų imsis veiksmų.
