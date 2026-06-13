Trumpo pavardė pašalinta nuo Vašingtono meno centro fasado

Teisiniame dokumente centro vykdomasis direktorius Mattas Floca teigė, kad „nuo J. F. Kennedy centro pastato ir teritorijos pašalino visus fizinius ženklus“, kuriuose buvo D. Trumpo pavardė.
Apie vidurdienį Vašingtono laiku ženklas ant pastato išorės vis dar buvo uždengtas baltu tentu, užkabintu anksčiau, kol vyko D. Trumpo vardo pašalinimo darbai.
To imtasi, kai teisėjas atmetė paskutinės minutės centro valdybos prašymą sustabdyti D. Trumpo vardo pašalinimą, ir tai yra nesėkmė prezidentui po sugrįžimo į Baltuosius rūmus stengiantis įamžinti savo vardą bei atvaizdą oficialiose erdvėse.
Penktadienio vakarą prie meno centro susirinkusi nekantraujanti minia džiūgavo, kai darbininkai statė pastolius, kad nuimtų užrašą. Tūkstančiai žmonių iš toli stebėjo transliuojamą įvykį, laukdami akimirkos, kai D. Trumpo vardas bus nuplėštas nuo sienos.
JAV apygardos teisėjas Christopheris Cooperis praėjusį mėnesį priimtu sprendimu įsakė iki penktadienio pašalinti D. Trumpo vardą nuo legendinio pastato Vašingtone.
Gegužės 29 d. priimtame sprendime Ch. Cooperis teigė, kad Johno F. Kennedy scenos menų centras buvo neteisėtai pervadintas D. Trumpo vardu ir tik Kongresas turi teisę pakeisti jo pavadinimą.
Jis suteikė administracijai 14 dienų pašalinti D. Trumpo vardą nuo marmurinio fasado. Šią savaitę J. F. Kennedy centras pašalino D. Trumpo vardą iš įstaigos interneto svetainės.
Ch. Cooperis taip pat laikinai užblokavo D. Trumpo reikalavimą dvejiems metams uždaryti J. F. Kennedy centrą renovacijai, turėjusiai prasidėti liepą.
Įniršęs D. Trumpas pareiškė, kad atsisako šios vietos, kurią užgrobė antrosios kadencijos pradžioje praėjusiais metais, pasiskelbęs pirmininku.
Centro valdyba, D. Trumpo suburta iš jam ištikimų šalininkų, gruodį balsavo už tai, kad vieta būtų pervadinta į „Trumpo ir Kennedy centrą“, o ant fasado didelėmis raidėmis virš Kennedy pavardės buvo pridėtas respublikono prezidento vardas ir pavardė.
Po šio pakeitimo nemažai atlikėjų atšaukė suplanuotus pasirodymus.
Dabar jau nebeveikiantis JAV Taikos institutas buvo pervadintas D. Trumpo vardu, jo veidas puikuojasi ant didžiulių transparantų prie Teisingumo ir Žemės ūkio departamentų. D. Trumpo administracija taip pat siekia, kad jo atvaizdas atsirastų ant 250 dolerių banknoto, skirto paminėti šalies 250-ąsias nepriklausomybės nuo Didžiosios Britanijos paskelbimo metines.
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