Trumpo įstatymas: reikalaujama paviešinti Jeffrey Epsteino dokumentus

Visgi spėliojama, ar JAV prezidentas leis atskleisti visą informaciją, ar vėl bandys nuslopinti šią bylą.
Savaitgalį D. Trumpas apstulbino Vašingtoną, atšaukdamas ilgus mėnesius trukusį savo pasipriešinimą J. Epsteino bylų skaidrumo aktui ir užtikrindamas, kad antradienį jis būtų priimtas Kongrese, kur šiuo klausimu buvo surastas abiejų partijų konsensusas.
Respublikonų prezidentas, buvęs mirusio seksualinio nusikaltėlio draugas, vėlai trečiadienį socialiniuose tinkluose paskelbė, kad pasirašė įstatymą.
Vidiniai šaltiniai įspėja, kad net ir prezidentui pasirašius įstatymą, jo administracija gali pasinaudoti redagavimu, procedūriniais vilkinimais ar užsitęsusiais federaliniais tyrimais, kad sensacingos detalės nepatektų į viešumą.
„Kai prezidentas pasirašo įstatymą, jis privalo jį sąžiningai taikyti ir vykdyti. Donaldas Trumpas negali daryti nesąmonių“, – Senato salėje sakydamas kalbą perspėjo demokratų lyderis Chuckas Schumeris (Čakas Šumeris).
„Jis neturi naudotis nerimtų tyrimų pretekstu, kad paviešintų vienus Epsteino dokumentus, o kitus, kuriuos pamatyti nusipelno Amerikos visuomenė, sąmoningai slėptų“, – teigė jis.
Turtingas finansininkas J. Epsteinas daugelį metų sukosi elitiniuose sluoksniuose ir palaikė glaudžius ryšius su verslo magnatais, politikais, akademikais ir įžymybėmis, kuriems jis, kaip teigiama kaltinimuose, siūlė mergaites ir jaunas moteris seksui.
D. Trumpas ir jo sąjungininkai ne vienus metus kūrė teorijas, kad įtakingi demokratai, turėję ryšių su J. Epsteinu, yra apsaugomi, ir pateikdavo bylą kaip įtaigų simbolį to, kad galingi vyrai gali slėptis už advokatų, pinigų ir ryšių.
Tačiau pats D. Trumpas buvo ilgametis J. Epsteino bendražygis, todėl kyla klausimų, ką jis žinojo apie šį liūdnai pagarsėjusį asmenį.
Dėl bylų ne tik D. Trumpo sąmokslo teorijomis tikinčių rinkėjų, bet ir plačiosios visuomenės pasitikėjimas JAV teisingumo sistema buvo pakirstas, įtarimų kilo rinkėjams, kurie mano, kad svarbios istorijos detalės buvo nuslėptos arba ignoruojamos.
2019 metais įvykęs J. Epsteino sulaikymas sukėlė pasipiktinimo audrą ir spaudimą pateikti išsamią informaciją apie jo tinklą, finansus ir žmones, kurie padėdavo jam išsisukti.
Sąmokslo teorijos apie dangstymą dar labiau sustiprėjo po to, kai netrukus po sulaikymo jis mirė Niujorko kalėjime, nors oficialiai pripažinta, kad tai buvo savižudybė.
„Dūmų uždanga“
Priėmus J. Epsteino bylų skaidrumo įstatymą Kongrese, jis sukėlė didelį emocinį rezonansą: balsuojant dėl jo, prievartą patyrę asmenys užpildė Atstovų Rūmų galeriją, o kai įstatymas buvo priimtas, jie vienas kitą apkabino ir džiūgavo.
Tai buvo aštrus kirtis D. Trumpui ir jo sąjungininkui, Atstovų Rūmų pirmininkui Mike'ui Johnsonui (Maikui Džonsonui), kuris vadovavo pastangoms užkirsti kelią dokumentų atskleidimui.
Prezidentas buvo perspėjęs Atstovų Rūmų respublikonus nepalaikyti dokumentų atskleidimo, tačiau pakeitė kursą, bijodamas pažeminimo, susidūręs su didžiausiu pasipriešinimu per visą savo prezidentavimo laikotarpį.
Pagal įstatymą Teisingumo departamentas per mėnesį turi internete paskelbti savo neįslaptintas bylas, kad būtų galima ieškoti stenogramų, skrydžių žurnalų ir susirašinėjimų, kurie gali atskleisti nematytas pavardes ir ryšius.
Tekste numatytos tik siauros išimtys, kai tai susiję su asmens duomenimis ir tikrais teisiniais bei saugumo klausimais.
Tačiau analitikai kelia klausimą, ar pareigūnai to laikysis, ar tvirtins, kad slaptos medžiagos negalima paskelbti, nes tebevyksta susiję tyrimai, įskaitant naują tyrimą, kurį praėjusią savaitę įsakė atlikti D. Trumpas dėl J. Epsteino ryšių su demokratais.
„(Tai) gali būti didelė dūmų uždanga, kad šie tyrimai būtų pradėti kaip paskutinis bandymas užkirsti kelią Epsteino bylų paviešinimui“, – televizijai „ABC News“ sakė Kentukio respublikonas Thomas Massie (Tomas Masis), kuris siekė balsavimo Atstovų Rūmuose.
Liepą Teisingumo departamentas ir Federalinis tyrimų biuras (FTB) teigė, kad peržiūrėję bylas neaptiko jokių įrodymų, kurie būtų pagrindas imtis tolesnių veiksmų, ir lieka neaišku, ar penktadienį D. Trumpo įsakymu pradėtas naujas tyrimas trukdys atskleisti informaciją.
Generalinė prokurorė Pam Bondi (Pem Bondi) buvo spaudžiama pateikti tolesnio tyrimo pagrindimą ir pareiškė, kad yra „naujos informacijos, papildomos informacijos“.
„Jei yra aukų, raginame visas aukas pasisakyti viešai, – teigė ji žurnalistams. – Ir mes toliau užtikrinsime maksimalų skaidrumą pagal įstatymą.“
