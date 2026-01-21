 Po pokalbio su NATO vadovu Trumpas nebegrasina tarifais dėl Grenlandijos

2026-01-21 23:08
Karolis Broga (ELTA)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad po produktyvaus susitikimo su NATO vadovu Marku Rutte jis kitoms šalims nebetaikys importo muitų ginče dėl Grenlandijos, praneša „Sky News“.

Donaldas Trumpas
Donaldas Trumpas / EPA-ELTOS nuotr.

Apie tai D. Trumpas trečiadienį paskelbė savo socialinėje platformoje „Truth Social“.

„Remdamiesi labai produktyviu susitikimu su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte, mes suformavome būsimo susitarimo pagrindus dėl Grenlandijos ir, iš tiesų, dėl viso Arkties regiono“, – paskelbė JAV prezidentas.

Pasak jo, jeigu šis sprendimas bus įgyvendintas, tai bus nuostabu JAV ir visoms NATO valstybėms.

„Atsižvelgdamas į tai, aš netaikysiu muitų, kurie turėjo įsigalioti vasario 1 d.“, – pareiškė D. Trumpas.

JAV prezidentas pridėjo, kad toliau kalbamasi apie „Auksinį kupolą“ (angl. Golden Dome) – jo planuojamą oro ir priešraketinės gynybos sistemą, kuri apimtų ir Grenlandiją. Daugiau informacijos jis žada pateikti vėliau.

Anksčiau D. Trumpas pagrasino įvesti muitus Danijai ir kitoms Europos šalims už tai, kad jos nesutinka su jo pretenzijomis į Grenlandiją.

Po tokių grasinimų Europos Parlamentas trečiadienį oficialiai sustabdė praėjusiais metais sudaryto JAV ir ES muitų susitarimo įgyvendinimą.

 

 

