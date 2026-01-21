Saudo Arabija ir kitos septynios musulmoniškos šalys sutiko prisijungti prie Taikos tarybos

Išplatintame pareiškime Rijadas paskelbė apie bendrą sprendimą prisijungti prie D. Trumpo vadinamos Taikos tarybos. Jame nurodoma, kad su kvietimu sutiko Saudo Arabijos, Kataro, Turkijos, Egipto, Jordanijos, Indonezijos, Pakistano ir Jungtinių Arabų Emyratų (JAE) užsienio reikalų ministrai, kurie pareiškė palaikantys D. Trumpo pastangas dėl taikos Gazos Ruože.
D. Trumpo Taikos taryba iš pradžių buvo sumanyta prižiūrėti karo nuniokoto Gazos Ruožo atstatymą, tačiau chartija, regis, neapriboja jos vaidmens vien tik šia palestiniečių teritorija.
JAV administracija paprašė šalių sumokėti iki 1 milijardo JAV dolerių (0,86 mlrd. eurų) už nuolatinę vietą šioje taryboje, kuriai pirmininkaus D. Trumpas.
