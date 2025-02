Trumpas sako, kad Ukraina turi eiti į kompromisus su Rusija

Tuo metu V. Zelenskis primygtinai tvirtino, kad žudikui Rusijos vadovui jokių nuolaidų daryti nereikėtų.

„Jokių sandorių negalima sudaryti be kompromisų. Taigi, be abejo, jam teks leistis į tam tikrus kompromisus, bet tikiuosi, kad jie nebus tokie dideli, kaip mano kai kurie žmonės“, – per susitikimą Baltuosiuose rūmuose sakė D. Trumpas.

V. Zelenskis JAV vadovui rodė nuotraukas, kuriose užfiksuoti vykstančio karo žiaurumai ir pabrėžė, kad „su žudiku mūsų teritorijoje neturėtų būti jokių kompromisų“.

„Bepročiai rusai“, – sakė jis, primindamas, kad per ketvirtus metus trunkančią invaziją į jo šalį Rusija deportavo ukrainiečių vaikus ir įvykdė karo nusikaltimų.

Nepaisant įtampos dėl to, kas turėtų daryti nuolaidas siekiant karo pabaigos, Zelenskis pridūrė, kad „manau, jog prezidentas Trumpas yra mūsų pusėje“.

Jis sakė, kad kalbėsis su JAV prezidentu apie tai, kad labai svarbu, jog bet kokiam Europos taikdarių dislokavimui, stebinčiam galimas paliaubas, reikės JAV saugumo paramos.

„Tai yra esminis klausimas, apie kurį norime kalbėti, tai labai svarbu“, – pažymėjo jis.

D. Trumpas sukėlė nerimą Kyjivui ir sąjungininkams Europoje dėl savo staigaus JAV politikos posūkio, nutraukdamas iki tol visapusišką paramą Ukrainai, kovojančiai su įsiveržusiomis rusų pajėgomis ir pasiskelbdamas tarpininku tarp V. Putino ir V. Zelenskio.

D. Trumpas V. Zelenskiui pasakė, kad paliaubos su Rusija yra „visai arti“.

Jis taip pat sakė, kad susitarimas, pagal kurį JAV galėtų eksploatuoti Ukrainos gamtinius išteklius, būtų „labai sąžiningas“.

D. Trumpas kalbėjosi su V. Zelenskiu Baltuosiuose rūmuose prieš pasirašydamas susitarimą, kuris suteiks Jungtinėms Valstijoms prieigą prie retųjų žemių mineralų ir kitų svarbių naudingųjų iškasenų.

Susitarimu Jungtinėms Valstijoms suteikiama prieiga prie Ukrainos išteklių, kuriamas bendras fondas.

Kyjivas ir Vašingtonas fondą turėtų valdyti vienodomis sąlygomis.

Planuojama, kad Ukraina į fondą įneš 50 proc. būsimų pajamų iš valstybei priklausančių naudingųjų iškasenų išteklių, naftos ir dujų, o fondas vėliau investuos į projektus pačioje Ukrainoje.

V. Zelenskis sakė D. Trumpui, kad jis turėtų apsilankyti jo kariaujančioje šalyje.

„Jūs turite atvykti ir pažiūrėti“, – tvirtino jis.

Tačiau netrukus V. Zelenskis atvirai susiginčijo su D. Trumpu.

„Neatrodo, kad būtumėte dėkingi. Tai nelabai malonu“, – sakė JAV prezidentas.

„Taip bus labai sunku dirbti“, – pridūrė jis.