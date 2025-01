Trumpas prisiėmė nuopelnus už „epinį“ susitarimą dėl paliaubų Gazoje

„Turime susitarimą dėl įkaitų Vidurio Rytuose. Netrukus jie bus paleisti. Ačiū!“, – savo socialiniame tinkle „Truth Social“ rašė D. Trumpas, nelaukdamas oficialaus kadenciją baigiančio Joe Bideno ir Baltųjų Rūmų pranešimo.

D. Trumpas perspėjo ginkluotąją Palestinos smogikų grupuotę „Hamas“, kad jai teks „velniškai daug sumokėti“, jei ji nepaleis įkaitų iki jam sėdant į prezidento kėdę, o paskutiniuose derybų raunduose dalyvavo ir būsimos jo, ir darbą baigiančios J. Bideno administracijos pasiuntiniai.

„Šį EPINĮ susitarimą dėl paliaubų pavyko pasiekti tik dėl mūsų Istorinės pergalės lapkritį“, – dar viename ištęstame įraše pridūrė D. Trumpas.

Būsimasis prezidentas teigė, kad jo pergalė 2024 m. vykusiuose JAV prezidento rinkimuose „visam Pasauliui parodė, kad mano Administracija sieks Taikos ir susitarimų, kad užtikrintų visų Amerikiečių ir mūsų Sąjungininkų saugumą“.

Jis pridūrė, kad yra „sujaudintas“ dėl įkaitų, kuriuos „Hamas“ pagrobė kai 2023 m. spalio 7 d. užpuolė Izraelį, paleidimo. Tarp pagrobtųjų buvo ir keletas amerikiečių.

Šis išpuolis išprovokavo karą, per kurį Izraelis su žeme sulygino didžiulius Gazos plotus ir, oficialiais „Hamas“ kontroliuojamos teritorijos sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, kuriuos JT laiko patikimais, pražudė mažiausiai 46 707 žmones, kurių didžioji dalis buvo civiliai.

Oficialiais Izraelio duomenimis grindžiamu naujienų agentūros AFP skaičiavimu, per „Hamas“ ataką žuvo 1 210 žmonių, kurių dauguma taip pat buvo civiliai. Be to, per savo antpuolį grupuotė pagrobė 251 įkaitą, iš kurių 94 tebėra Gazoje. Izraelio kariuomenės duomenimis, mažiausiai 34 įkaitai yra nebegyvi.

D. Trumpas į Baltuosius Rūmus sugrįš pirmadienį, o tai reiškia, kad susitarimas dėl Gazos iš esmės bus įgyvendinamas su jo administracijos priežiūra.

78-erių Respublikonų partijos atstovo teigimu, jo nacionalinio saugumo komanda „glaudžiai bendradarbiaus su Izraeliu ir mūsų sąjungininkais, kad užtikrintų, jog Gaza NIEKADA nebetaptų teroristų prieglobsčiu“.

D. Trumpas taip pat užsiminė sieksiąs susitarimo ir dėl Izraelio bei Saudo Arabijos santykių normalizavimo.

Jis sakė, kad „pasinaudodamas šių paliaubų impulsu“ išplės savo pirmosios kadencijos metu sudarytų Abrahamo susitarimų, kuriais buvo sukurti diplomatiniai santykiai tarp Izraelio ir Persijos įlankos šalių – Jungtinių Arabų Emyratų ir Bahreino, taikymo sritį.

Būsimasis D. Trumpo nacionalinio saugumo patarėjas Mike‘as Waltzas platformoje „X“ nuopelnus už susitarimą Gazoje priskyrė „Trumpo efektui“.