Trumpas prieš susitikimą su Putinu telefonu pasikalbėjo su Lukašenka

Nors Baltarusija plataus masto kare Ukrainoje tiesiogiai nedalyvauja, ji leido Kremliui naudoti savo teritoriją kaip placdarmą operacijoms prieš savo kaimynę.
D. Trumpas savo socialiniame tinkle „Truth Social“ parašė: „Turėjau nuostabų pokalbį su didžiai gerbiamu Baltarusijos prezidentu Aliaksandru Lukašenka. Pokalbio tikslas buvo padėkoti jam už 16 kalinių paleidimą. Taip pat aptarėme dar 1300 kalinių paleidimą.“
„Pokalbis buvo labai geras. Aptarėme daug klausimų, įskaitant prezidento Putino vizitą į Aliaską. Tikiuosi ateityje susitikti su prezidentu Lukašenka. Dėkoju už jūsų dėmesį šiam klausimui!“ – parašė JAV lyderis.
Pasak Baltarusijos valstybinės naujienų agentūros BELTA, „A. Lukašenka pakvietė D. Trumpą ir jo šeimą apsilankyti Baltarusijoje ir jis sutiko“.
BELTA pridūrė, kad dviejų valstybių lyderiai taip pat aptarė dvišalius santykius ir karą Ukrainoje.
Birželio pabaigoje kartu su 13 kitų politinių kalinių netikėtai buvo paleistas Siarhejus Cichanouskis – tremtyje Vilniuje gyvenančios opozicijos lyderės Sviatlanos Cichanouskajos vyras. Tai įvyko po derybų su Jungtinėmis Valstijomis.
Liepos pradžioje Baltarusijos autoritarinis prezidentas išlaisvino dar vieną politinių kalinių grupę.
„Aliaksandras Lukašenka suteikė malonę 16 kalinių“, – tuomet pranešė Baltarusijos prezidentūra ir pridūrė, kad kai kurie iš jų įvykdė „ekstremistinio pobūdžio nusikaltimus“ – tuo režimas kaltina politinius kalinius.
Žmogaus teisių organizacijos „Viasna“ duomenimis, Baltarusijoje yra 1186 politiniai kaliniai, tarp kurių yra ir šios organizacijos įkūrėjas, Nobelio premijos laureatas ir taikos aktyvistas Alesis Bialiackis.
Baltarusija, kurią A. Lukašenka valdo nuo 1994 metų, yra uždraudusi visus opozicijos judėjimus ir yra vienintelė Europos šalis, kurioje tebegalioja mirties bausmė.
