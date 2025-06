Trumpas priėmė kvietimą apsilankyti Vokietijoje

JAV prezidentas ketvirtadienį priėmė F. Merzą Baltuosiuose rūmuose. Jiedu, be kita ko, kartu pietavo. „Kalbėjomės labai daug temų. Jis labai domėjosi Vokietija, savo (protėvių) gimtine. Tai jį labai sujaudino“, – pasakojo F. Merzas apie pietų metu vykusį pokalbį. Kancleris pridūrė: „Pakviečiau jį atvykti į Vokietiją, surengti vizitą Vokietijoje. Jis kvietimą priėmė“. Anot F. Merzo, per pokalbį tvyrojo „tikrai gera atmosfera“.

F. Merzas padovanojo D. Trumpui jo senelio Friedricho gimimo liudijimo kopiją. Šis 1869 m. gimė Kalštate Vokietijoje, o vėliau emigravo į JAV ir pasivadino Fredericku. Kancleris įrėmintą dokumentą įteikė prezidentui susitikimo Ovaliniame kabinete pradžioje. Jis taip pat padovanojo D. Trumpui golfo lazdą su išgraviruotomis Vokietijos ir JAV vėliavėlėmis. Išplatintoje nuotraukoje matyti, kaip prezidentas iš karto prie savo rašomojo stalo Baltųjų rūmų Ovaliniame kabinete išbando lazdą. D. Trumpas yra aistringas golfo žaidėjas.

Apskritai F. Merzas teigiamai įvertino savo prisistatymo vizitą. „Šiandien paklojome pagrindą labai geriems asmeniniams, taip pat politiškai produktyviems pokalbiams“, – vokiečių ARD televizijos laidai kalbėjo F. Merzas. Jis grįžtas į Vokietiją „su jausmu, kad Amerikos prezidentas yra žmogus, su kuriuo aš galiu gerai ir labai asmeniškai kalbėtis“.

Esą yra daug bendrybių tarp jo ir D. Trumpo, įskaitant karjerą – nuo ekonomikos iki politikos. „Tai mus šiek tiek suartina“, – kalbėjo F. Merzas. Be to, jis grįžtąs į Vokietiją „su jausmu, kad bet kada galime pasikalbėti telefonu, kad netrukus vėl pasimatysime“. F. Merzas turėjo omenyje G7 viršūnių susitikimą Kanadoje bei po to Hagoje Nyderlanduose vyksiantį NATO viršūnių susitikimą.

Anot F. Merzo, per pietus jis su D. Trumpu išsamiai kalbėjo ir apie muitų ginčą tarp JAV ir ES. Jis esą mėginęs paaiškinti, kaip ES atsirado ir kad tai nėra puolimas prieš Ameriką. „Čia norime rasti bendrą sprendimą“, – pažymėjo F. Merzas.