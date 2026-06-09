 Trumpas: JAV sraigtasparnį numušė Iranas ir JAV privalo reaguoti

Trumpas: JAV sraigtasparnį numušė Iranas ir JAV privalo reaguoti

2026-06-09 21:39
Jūras Barauskas (ELTA)

Prezidentas Donaldas Trumpas antradienį pareiškė, kad JAV karinį sraigtasparnį numušė Iranas ir kad Jungtinės Valstijos „privalo“ į tai reaguoti.

Donaldas Trumpas
Donaldas Trumpas / EPA-ELTA nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

D. Trumpas savo pareiškime teigė, kad jam buvo pranešta, „kad vakar naktį iraniečiai numušė vieną iš mūsų moderniausių sraigtasparnių „Apache“, kuris patruliavo virš Hormuzo sąsiaurio“.

Nors pilotai nenukentėjo, „Jungtinės Valstijos privalo būtinai reaguoti į šį išpuolį“.

Primename, kad JAV Centrinė vadavietė (CENTCOM) antradienį patvirtino, kad pirmadienį vakare prie Omano krantų netoli Hormuzo sąsiaurio sudužus sraigtasparniui „Apache“, JAV pajėgos sėkmingai išgelbėjo du įgulos narius.

Šiame straipsnyje:
Donaldas Trumpas
JAV straigtasparnis
numuštas sraigtasparnis
Iranas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Žinoma
Šaunuoliai Irano kariškiai kurie duoda atsakomus smūgius žydų okupantams-teroristams ir jankiu grobikams, dega žydų ir jankiu tanklaiviai, krenta sraigtasparniai, kuo daugiau tuo geriau, pagarba Irano žmonėms kurie gina savo šalį nuo jankiu ir žydų okupantų ir teroristų !!!!
1
0
asd
Na tai reaguok nelojęs. Vien tušti grasinimai. Nieko iš vis nevyksta ką Trumpas sako. Nes jis nieko nenori daryti ir nedaro, bet visą laiką grasina. Gal iš principo tai ir gera politika? Nieko nenuskriaudi, bet visi tavęs bijo. cha cha
0
0
Monkes
Jie galvoja esą išskirtiniai žudikai
1
0
Visi komentarai (4)
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų