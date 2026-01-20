Trumpas Davose planuoja pasirašyti Taikos tarybos chartiją

Ketvirtadienį 10:30 val. (11:30 val. Lietuvos laiku) Pasaulio ekonomikos forume D. Trumpas planuoja padėti parašą po Taikos tarybos chartija.
D. Trumpas kreipimasis į kasmet Šveicarijos Alpių kurorto dalyvius suplanuotas trečiadienio popietę.
Europos šalys iki šiol atsargiai reagavo į D. Trumpo Taikos tarybą, kuriai pirmininkaus pats JAV prezidentas.
Šis organas, be kita ko, sutelks dėmesį į karo nuniokoto Gazos Ruožo atstatymą, prižiūrės paliaubas tarp Izraelio ir grupuotės „Hamas“ ir stebės už viešųjų paslaugų administravimą atsakingo palestiniečių technokratų komiteto darbą.
Be pagrindinių tradicinių JAV sąjungininkių Europoje, įskaitant Prancūziją, Vokietiją ir Jungtinę Karalystę, prisijungti prie tarybos taip pat pakviesti Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ir Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas.
Pagal ankstesnius planus Taikos taryba turėjo būti D. Trumpo taikos plano Gazai antrojo etapo dalis.
Dabar esama požymių, kad Jungtinės Valstijos nori žymiai išplėsti savo įgaliojimus ir skatinti stabilumą bei spręsti konfliktus visame pasaulyje.
Baiminamasi, kad D. Trumpas šiais veiksmais galbūt siekia įkurti organizaciją, kuri konkuruotų su Jungtinėmis Tautomis (JT), jo nuolat kritikuojamomis dėl neveiksmingumo.
