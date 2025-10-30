Trumpas davė leidimą Pietų Korėjai statyti atominį povandeninį laivą

Tai jis sakė praėjus dienai po to, kai abi šalys pranešė sudariusios plačios apimties prekybos susitarimą.
D. Trumpas su Pietų Korėjos prezidentu Lee Jae-myungu (Li Džemjungu) trečiadienį susitiko pietiniame Gjongdžu mieste, kur JAV vadovas dalyvavo Azijos ir Ramiojo vandenyno ekonominio bendradarbiavimo (APEC) forumo aukščiausiojo lygio susitikime.
Trečiadienį korėjiečių prezidento padėjėjas sakė, kad šalys pasiekė platų susitarimą dėl investicijų ir laivų statybos, o D. Trumpas teigė, kad susitarimas „beveik užbaigtas“.
„Daviau jiems leidimą statyti atominį povandeninį laivą, vietoje senamadiškų ir daug lėtesnių dyzelinių povandeninių laivų, kuriuos jie turi dabar“, – sakė D. Trumpas ketvirtadienį socialiniame tinkle „Truth Social“.
Atskirame įraše jis rašė: „Pietų Korėja statys savo atominį povandeninį laivą Filadelfijos laivų statyklose, čia, senose gerose JAV.“
„Laivų statyba mūsų šalyje netrukus surengs DIDELĮ SUGRĮŽIMĄ“, – pridūrė jis.
Trečiadienį Lee Jae-myungas paprašė D. Trumpo „priimti sprendimą leisti mums gauti kuro atominiams povandeniniams laivams“.
„Mes nesiūlome statyti povandeninių laivų, apginkluotų branduoliniais ginklais; veikiau (mums aktualu tai, kad) dyzelinių povandeninių laivų ištvermė po vandeniu yra prastesnė, o tai riboja mūsų galimybes stebėti Šiaurės Korėjos ar Kinijos povandeninius laivus“, – Lee Jae-myungas sakė D. Trumpui.
Per APEC susitikimo kuluaruose vykusius pietus su D. Trumpu ant deserto lėkštės buvo užrašas „PEACE!“ („Taika!“), skelbė korėjiečių prezidento kanceliarija. Užrašas priminė apie pirmąjį abiejų lyderių susitikimą, kai jie pasižadėjo veikti kaip taikos Korėjos pusiasalyje kūrėjai ir sergėtojai.
Tačiau įtampa su branduolinį ginklą turinčia Šiaurės Korėja išlieka didelė: Pchenjanas atmetė Lee Jae-myungo pastangas užmegzti ryšį ir vietoje to toliau stiprina karinius ir ekonominius ryšius su Rusija.
Trečiadienį D. Trumpas pareiškė, kad jam nepavyko surengti derybų su Šiaurės Korėjos vadovu Kim Jong Unu (Kim Čen Unu) per vizitą Pietų Korėjoje, nors dėl to būta daug kalbų.
