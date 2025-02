Trumpas atšaukė leidimą Bidenui susipažinti su slapta informacija

78 metų milijardierius taip pat įšaldė pagalbą Pietų Afrikai, kurioje yra gimęs jo pagrindinis rėmėjas Elonas Muskas (Ilonas Maskas), ir paskyrė save vienos pagrindinių JAV kultūros įstaigų – Kennedy (Kenedžio) centro – vadovu.

„Nėra reikalo Joe Bidenui ir toliau turėti galimybę susipažinti su įslaptinta informacija“, – savo socialiniame tinkle „Truth Social“ paskelbė D. Trumpas. Jis pridūrė, kad tuojau pat atšaukia buvusio demokratų prezidento leidimą susipažinti su slapta informacija ir nutraukia jo supažindinimą su kasdienėmis žvalgybos ataskaitomis.

„Joe, tu atleistas“, – pridūrė D. Trumpas.

JAV prezidentams tradiciškai suteikiama teisė gauti žvalgybos ataskaitas net ir pasibaigus jų kadencijai.

D. Trumpas taip pat ėmėsi aktyvesnių veiksmų prieš JAV tarptautinės plėtros agentūrą (USAID), visame pasaulyje teikiančią humanitarinę pagalbą.

„Retai praeityje matyto lygio korupcija. Uždaryti ją!“ – parašė D. Trumpas „Truth Social“, turėdamas galvoje USAID ir nepateikdamas savo teiginio įrodymų.

D. Trumpui pradėjus žygį už didžiulį JAV vyriausybės įstaigų apkarpymą, kuriam vadovauja turtingiausias pasaulio žmogus E. Muskas, USAID sulaukia ypač daug jų dėmesio.

Penktadienį E. Muskas, kuris drauge su prezidentu skleidžia akivaizdžiai melagingą informaciją apie USAID finansus, perpublikavo nuotraukas, parodančias, kaip nuo šios agentūros būstinės Vašingtone nuimamos iškabos.

D. Trumpo administracija įšaldė užsienio pagalbą, įsakė tūkstančiams užsienyje dirbančių USAID darbuotojų sugrįžti į JAV ir pradėjo mažinti agentūros darbuotojų skaičių. Jis turi būti sumažintas nuo 10 tūkst. iki maždaug 300.

Profesinės sąjungos ginčija tokių veiksmų teisėtumą. Federalinis teisėjas penktadienį nurodė sustabdyti administracijos planą iki savaitgalio atostogų išsiųsti 2,2 tūkst. USAID darbuotojų.

Demokratai sako, kad konstitucija draudžia uždaryti vyriausybės agentūras be Kongreso pritarimo.

„Minkštoji galia“

Dabartiniame Jungtinių Valstijų biudžete numatyta maždaug 70 mlrd. dolerių (67,46 mlrd. eurų) tarptautinei pagalbai – tai mažytė bendrų išlaidų dalis.

Be kitų dalykų, USAID finansuoja sveikatos apsaugos ir skubios pagalbos programas maždaug 120 šalių, įskaitant skurdžiausius pasaulio regionus.

Jis laikomas svarbiu Jungtinių Valstijų „minkštosios galios“ šaltiniu kovoje dėl įtakos su varžovais, įskaitant Kiniją, kurioje E. Muskas turi didelių verslo interesų.

„Matome vieną blogiausių ir brangiausių užsienio politikos klaidų per JAV istoriją“, – laikraštyje „The New York Times“ rašė Samantha Power (Samanta Pauer), vadovavusi USAID per J. Bideno kadenciją.

Griežtosios dešinės respublikonai ir libertarai seniai abejoja USAID tikslingumu ir kritikuoja, jų žodžiais, pinigų švaistymą užsienyje.

D. Trumpas penktadienį taip pat paskyrė save Kennedy centro pirmininku, užsimindamas, kad įstaiga neatspindi jo vertybių.

„Dar pernai Kennedy centre buvo drag šou, konkrečiai nukreiptų į mūsų jaunimą. TAI LIAUSIS“, – parašė jis „Truth Social“, nepaaiškindamas, apie kokius šou kalba.

JAV prezidentas penktadienį taip pat tesėjo pažadą sustabdyti JAV pagalbą Pietų Afrikai – dėl šios šalies įstatymo, pagal kurį, jo teigimu, galima atimti žemę iš baltųjų ūkininkų. Johanesburgas tai neigia.

E. Muskas dažnai kritikuoja Pietų Afrikos vyriausybę.

Rasistiniai įrašai

E. Muskas ir jo vadinamasis Vyriausybės efektyvumo departamentas (DOGE) užsimojo naikinti ar mažinti agentūras, kurias dauguma amerikiečių dešimtmečius laikė savaime suprantamu dalyku.

Nors demokratams sunku stabdyti biudžeto mažinimą, pamažu ryškėja būsimos kovos teismuose.

Vienas teisėjas blokavo D. Trumpo bandymą panaikinti konstitucinę teisę į prigimtinę pilietybę, o kitas teisėjas ketvirtadienį sustabdė – iki pirmadienio, kai bus išklausyti argumentai – bandymą daugybei federalinių darbuotojų pasiūlyti tam tikrą piniginį atlygį mainais į atsistatydinimą.

Praėjusią savaitę pasirodė pranešimų, kad „SpaceX“ ir „Tesla“ vadovas E. Muskas bei jo komanda turi prieigą prie jautrių Iždo departamento duomenų ir sistemų.

Iždo departamentas tai pavadino „didžiausia vidaus grėsme, su kokia tik yra susidūręs Fiskalinių paslaugų biuras“.

Dramatiškumo pridėjo vieno DOGE nario atsistatydinimas paaiškėjus, kad jis socialiniuose tinkluose propagavo rasizmą ir eugeniką.

Penktadienį, D. Trumpui išreiškus paramą šiam 25 metų asmeniui, E. Muskas paskelbė, kad jį vėl priims į darbą.

Viceprezidentas J. D. Vance'as (Dž. D. Vansas) penktadienį pareiškė nemanantis, kad „kvaila veikla socialiniuose tinkluose turėtų sugriauti vaiko gyvenimą“.