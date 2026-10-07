Tokijuje sulaikytas rusų programišius perduotas Vokietijai

Vakarų Vokietijos Šiaurės Reino-Vestfalijos žemės vidaus reikalų ministras Herbertas Reulas trečiadienį pranešė, kad 28 metų Rusijos pilietis, padedant Japonijos policijai, gegužę buvo sulaikytas Tokijuje.
Vyras penktadienį buvo perduotas Vokietijai, sakė H. Reulas, sulaikymą pavadindamas istorine pergale kovojant su šia programišių grupuote.
Vyras norėjo atostogauti Japonijoje, tačiau dabar laiką leidžia areštinėje Vokietijoje, sakė H. Reulas.
„Vietoj sušių dabar – sumuštiniai su sūriu Vokietijos kalėjime“, – pašmaikštavo jis.
Įtariama, kad nuo 2024 m. programišių grupuotė „Qilin“ visame pasaulyje šantažavo beveik 4 tūkst. įmonių, iš jų 150 – Vokietijoje.
Pasak H. Reulo, grupuotė iš viso reikalavo beveik 3 mlrd. JAV dolerių išpirkų, o daugiau kaip 140 mln. JAV dolerių jai buvo faktiškai sumokėta. Jis pavadino grupuotę „Qilin“ viena aktyviausių ir nesąžiningiausių nusikalstamų grupuočių pasaulyje.
Žemės teisingumo ministras Benjaminas Limbachas sakė, kad kantrus ir kruopštus darbas padėjo Vokietijos tyrėjams susekti Rusijos programišių.
Tyrėjai infiltravosi į programišių grupuotę ir kelis mėnesius ją stebėjo.
Pasak B. Limbacho, buvo sekama daugybe skaitmeninių pėdsakų.
„Galiausiai paaiškėjo, koks vardas slypi už pseudonimo“, – sakė jis.
Abu ministrai padėkojo Japonijai už tai, kad Rusijos programišių išdavė Vokietijai, nors abi šalys ir nėra sudariusios jokios sutarties dėl sulaikytųjų ekstradicijos. Pasak jų, šis sulaikymas rodo, kad pasaulinė kova su kibernetiniais nusikaltimais duoda rezultatų.
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