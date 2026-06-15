Teismas paliko galioti draudimą propalestinietiškai grupei „Palestine Action“

Dėl šio draudimo tūkstančiai žmonių – nuo studentų iki 83-ejų metų kunigo emerito – buvo sulaikyti ir policijos išvesti iš protestų.
Draudimas, įsigaliojęs 2025 metų liepos 5 dieną, buvo įvestas pagal šalies Terorizmo aktą.
Pagal šį teisės aktą narystė šioje propalestinietiškoje protestų grupėje ar jos rėmimas tapo nusikalstama veika, už kurią gresia iki 14 metų laisvės atėmimo bausmė.
Grupės uždraudimą teisme ginčijo Huda Ammori, viena iš „Palestine Action“ įkūrėjų, tačiau Apeliacinis teismas nusprendė, kad „sprendimas dėl uždraudimo nebuvo neteisėtas“.
„Palestine Action“ nėra, kaip ji pati teigia, tiesioginių veiksmų pilietinio nepaklusnumo protestų grupė, veikianti skaidriai ir atvirai, kaip kad sufražistės“, – skaitydama sprendimą sakė teisėja Sue Carr.
„Tai slapta organizacija, veikianti per konspiracines kuopeles, siekiant išvengti asmenų, kurie naudoja smurtą trečiųjų šalių turtui naikinti, susekimo ir baudžiamojo persekiojimo“, – teigė ji.
Dėl draudimo, dėl kurio jau buvo atlikta apie 3 tūkst. sulaikymų, ši grupė atsidūrė vyriausybės „juodajame sąraše“, kuriame taip pat yra palestiniečių kovotojų grupuotė „Hamas“ bei Irano remiama Libano grupuotė „Hezbollah“.
JK užsienio reikalų sekretorė Yvette Cooper gynė šį draudimą, teigdama, kad grupės rėmėjai nežino apie tikrąjį šios organizacijos pobūdį.
„Labai svarbu, kad niekam nekiltų abejonių, jog tai nėra nesmurtinė organizacija“, – sakė ji praėjusiais metais.
2020 metais įkurtos „Palestine Action“ tikslas, nurodytas jos interneto svetainėje (kuri JK interneto vartotojams yra blokuojama), yra nutraukti „pasaulinį dalyvavimą Izraelio vykdomame genocidiniame ir apartheido režime“.
Grupė tapo matoma dėl karo Gazos Ruože, kurį išprovokavo 2023 metų spalio 7 dienos „Hamas“ įvykdytas mirtinas išpuolis pietų Izraelyje.
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