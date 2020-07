Teisėjas panaikino draudimą išleisti nepagražintus D. Trumpo dukterėčios memuarus

Trečiadienį paskelbta nutartis atveria kelią leidyklai „Simon & Schuster“ išleisti ir platinti Mary Trump (Meri Tramp), JAV prezidentą vadinančios „pavojingiausiu žmogumi pasaulyje“, 240 puslapių atsiminimų knygą.

Praėjusią savaitę teismas uždegė žalią šviesą išleisti ir buvusio Baltųjų rūmų patarėjo nacionalinio saugumo klausimais Johno Boltono (Džono Boltono) atsiminimų knygą, kurioje D. Trumpas vadinamas korumpuotu ir nekompetetingu.

Prezidento jaunesnysis brolis Robertas S. Trumpas (Robertas S. Trampas) prašė Niujorko Kvinso rajono teismo blokuoti M. Trump knygos išleidimą, tvirtindamas, kad autorė pažeidžia 2001 metais pasirašytą konfidencialumo sutartį, susijusią su susitarimu dėl Fredo Trumpo (Fredo Trampo) – Donaldo, Roberto ir Mary tėvo Fredo Trumpo (Fredo Trampo) jaunesniojo – turto paveldėjimo.

Teisėjas Alanas Scheinkmanas (Alanas Šeinkmanas) kol kas nenagrinėjo klausimo, ar knygos „Per daug ir niekad negana: kaip mano šeima sukūrė pavojingiausią žmogų pasaulyje“ (Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man) autorė pažeidė sutartį, draudžiančią jai atskleisti šeimos paslaptis.

Tačiau leidykla „Simon & Schuster“ „nėra šios sutarties dalyvė“, todėl draudimas jai publikuoti šią knygą atšaukiamas, nusprendė teisėjas.

Klinikinė psichologė 55 metų M. Trump knygoje detaliai aprašo įvykius, kuriuos vaikystėje matė viešėdama senelių namuose Niujorko Kvinso rajone, kur augo D. Trumpas ir jo keturi broliai bei seserys.

„Ji aprašo traumų, destruktyvių santykių ir tragiško nepriežiūros bei smurtavimo derinio košmarą“, – trumpoje knygos anotacijoje nurodo „Simon & Schuster“.

M. Trump rašo, kad prezidentas, nors buvo mylimiausias savo tėvo sūnus, liovėsi laikęs jį svarbiu ir šaipėsi iš jo, kai šis susirgo Alzheimerio (Alccheimerio) liga.

Knygoje ji paaiškina, „kaip konkretūs įvykiai ir bendri šeimos modeliai sukūrė sugadintą žmogų, šiuo metu užimantį Ovalųjį kabinetą“, nurodo leidykla.

Apie šią knygą pirmasis pranešęs interneto leidinys „The Daily Beast“ nurodė, kad M. Trump memuaruose atskleidžia, jog buvo pagrindinis laikraščio „The New York Times“ tyrimo dėl D. Trumpo finansų ir mokesčių šaltinis.

Pulitzerio (Pulicerio) premiją pelnęs tyrimas parodė, kad prezidentas galėjo gauti daugiau kaip 400 mln. dolerių (353,7 mln. eurų) šiandienos kursu iš tėvo nekilnojamojo turto imperijos, daugiausia per nesąžiningas mokesčių schemas.

Praėjusią savaitę teismas atsisakė patenkinti prezidento administracijos prašymą uždrausti publikuoti J. Boltono knygą „Kambarys, kur tai nutiko: Baltųjų rūmų memuarai“ (The Room Where It Happened: A White House Memoir), kurioje yra daug D. Trumpui nepalankių pasakojimų. Teisėjas savo sprendimą motyvavo tuo, kad jau per vėlu skelbti teismo uždraudimą.

J. Boltonas, pernai rugsėjį D. Trumpo priverstas palikti postą, kontroversiškoje prisiminimų knygoje detaliai aprašo 17 mėnesių, praleistų greta prezidento Baltuosiuose rūmuose.

D. Trumpas šią knygą pavadino „beletristika“.

Tarp knygų apie D. Trumpą, buvusį nekilnojamojo turto magnatą ir realybės televizijos žvaigždę, yra ir žurnalisto Michaelo Wolffo (Maiklo Vulfo) knyga apie chaotiškus pirmuosius jo darbo mėnesius Baltuosiuose rūmuose „Ugnis ir įniršis: Trumpo Baltųjų rūmų viduje“ (Fire and Fury: Inside the Trump White House). Visame pasaulyje parduota daugiau nei 4 mln. šios knygos kopijų.

D. Trumpas teigė, kad M. Wolffo knyga „pilna melo“.