 TBT prokuroro pavaduotojas: Putino ir Netanyahu teismas už akių įmanomas

TBT prokuroro pavaduotojas: Putino ir Netanyahu teismas už akių įmanomas

2025-12-05 21:33
Živilė Aleškaitienė (AFP)

Tarptautinio baudžiamojo teismo (TBT) prokuroro pavaduotojas penktadienį pareiškė, kad būtų „įmanoma“ surengti Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu arba Rusijos prezidento Vladimiro Putino bylos nagrinėjimą jiems nedalyvaujant.

Benjaminas Netanyahu ir Vladimiras Putinas
Benjaminas Netanyahu ir Vladimiras Putinas / AFP nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

„Mes tai išbandėme Kony byloje. Tai sudėtingas procesas. Tačiau mes jį išbandėme ir supratome, kad tai įmanoma ir naudinga“, – sakė Mame Mandiaye Niangas interviu AFP.

M. M. Niangas turėjo omenyje beprecedentį „kaltinimų patvirtinimo“ teismo posėdį dėl pabėgusio Ugandos sukilėlių lyderio Josepho Kony, surengtą anksčiau šiais metais jam nedalyvaujant.

Tame pačiame interviu TBT prokuroro pavaduotojas griežtai sukritikavo JAV sankcijas, sakydamas, kad jos iš esmės prilygina aukščiausius teismo pareigūnus „teroristams ir narkotikų prekeiviams“.

„Galite nesutikti su tuo, ką darome. Tai vyksta nuolat, – sakė M. M. Niangas. – Bet net jei mes keliame jums pasipiktinimą, jūs jokiu būdu neturėtumėte mūsų prilyginti teroristams ar narkotikų prekeiviams. Tokia yra žinia“ JAV prezidentui Donaldui Trumpui.

 

 

Šiame straipsnyje:
TBT
Mame Mandiaye Niangas
Benjaminas Netanyahu
Vladimiras Putinas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų