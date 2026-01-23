Karti Pyro pergalė

Apie 100 tūkst. jų buvo kariai ir karininkai. Likusią kritinę masę sudarė darbininkai, inžinieriai, slaugės, gydytojai ir mokslininkai, t. y. civiliai. Dalis jų buvo čia pasiųsti valdžios, tačiau buvo ir tokių, kurie išgirdo gandus apie įvykį bei nusprendė atvykti savo noru. Vis dėlto nei vieni, nei kiti tuo metu dar tiksliai nenutuokė, į ką veliasi.
Itin didelį neišmanymą radiacijos klausimu neretai demonstruodavo iš gilios provincijos kilę armijoje tarnavę vyrukai.
„Kai kurie žmonės netgi pjaustydavo apleistų namų šildymo radiatorius, tikėdamiesi juos parduoti metalo laužo supirktuvėje! Iš tikrųjų jie paprasčiausiai sutrumpino savo gyvenimą keliais dešimtmečiais“, – pasakojo „Radio Free Europe“ žurnalistų kalbintas likvidatorius Michailas Averšinas (1986 m. pavasarį jis buvo jaunas sovietų kareivis, kartu su kitais atsiųstas į avarijos vietą).
M. Averšinas taip pat prisiminė atvejį, kai vienas jo bendražygis susirado parašiutą ir nusprendė jį pavogti. Žmogelis tikėjosi, kad žmona iš jo galės pasiūti kokį drabužį, mat parašiuto medžiaga buvusi tikrai geros kokybės.
Darbai aplink elektrinę vykdavo beveik be jokių poilsio dienų, tačiau kiekvieną vakarą radioaktyviomis dulkėmis padengti žmonės bent gaudavo progą nusiprausti ir pavalgyti. Anot fotografo Igorio Kostino (1936–2015), prausiantis būdavo naudojamas „pats stipriausias ūkinis muilas, kareivių naudotas drabužiams skalbti“, tačiau maitindavo „labai gerai ir skaniai“ (dokumentinis filmas „Černobylio mūšis“ („The Battle of Chernobyl“, rež. Thomas Johnsonas).
„Niekas nežinojo, kas yra kas. Niekas nestovėjo ir nesakė „aš – generolas, o tu eik dirbti“. Visi sąžiningai dirbo, ką sugebėjo“, – tvirtino fotografas.
Bene didžiausias likvidatorių rūpestis buvo susijęs su ketvirtuoju reaktoriumi – vieta, kurioje ir įvyko avarija. Siekiant ilgam laikui izoliuoti šį pavojingą radioaktyviųjų teršalų šaltinį, galiausiai buvo nuspręsta jį uždengti milžinišku 170 m ilgio bei 66 m aukščio plieno ir betono statiniu. Mūsų dienomis šis gigantiškas kupolas yra prisimenamas „sarkofago“ pavadinimu.
Teritorija aplink sprogusį reaktorių buvo bene labiausiai užteršta visoje zonoje. Žmonės joje galėdavo išbūti vien sekundes, o bemontuojant šį gigantišką statinį iškilo dar viena problema. Paaiškėjo, kad visas gretimo (3-iojo) bloko stogas nuklotas radioaktyviomis grafito nuolaužomis. Šie grafito blokai gaubė urano strypus, kai sprogimas išsviedė juos iš reaktoriaus. Teigiama, kad savo radioaktyvumu jie būtų galėję pražudyti žmogų greičiau nei per valandą.
Iš pradžių tikėtasi, kad atlikti šį darbą bus galima pasitelkus „išmaniąsias“ to meto technologijas – nuotoliniu būdu valdomus robotus. Vieni jų nuo stogo vertė atliekas, o kiti ant žemės (60 m žemiau) jas rinko ir stūmė į griovius.
Vis dėlto praėjus kelioms dienoms elektronika taip pat pradėjo strigti ir gesti. Robotų netrukus buvo atsisakyta ir pavojingo darbo vėl turėjo imtis žmonės – jauni į atsargą išėję SSRS kariai. Visi jie turėjo apsivilkti keistus, švinu šarvuotus, naro aprangą primenančius, savo pačių išvakarėse pasidarytus kostiumus ir paprasčiausiais kastuvais versti nuo stogo pavojingas atliekas.
Jų kostiumus sudarydavo apsauga ant pakaušio, apatiniai rūbai, guminiai kombinezonai, kaukė, dujokaukė, skydelis iš organinio stiklo, sunki rentgenologų prijuostė, dvi guminės pirštinės. Visas šis komplektas neretai sverdavo nuo 26 iki 30 kg.
Kai nuaidėdavo sirena, šie „biorobotais“ praminti žmonės aštuoniese su karininku išbėgdavo ant stogo. Radiacijos lygis ten buvo toks didelis, kad kiekvienas žmogus ant stogo galėdavo išbūti apie 40 sek. (geriausiu atveju minutę ar dvi). Vienam žmogui šio laiko užtekdavo vos porą kartų pasemti nuolaužas kastuvu ir numesti jas ant žemės. Už šį darbą kiekvienas kareivis vėliau gavo likvidatoriaus pažymėjimą ir 100 rublių premiją.
Avarijos padarinių likvidavime dalyvavusiems žmonėms kova su radiacija buvo it tikras karas, o kiekviename konflikte, pasibaigus kovai, nugalėjusioji pusė visada iškelia savą pergalės simbolį. Taip buvo padaryta ir šį kartą, baigus valyti radioaktyviąsias atliekas bei sumontavus „sarkofagą“.
Virš sugriuvusios atominės elektrinės suplevėsavo raudonoji vėliava, skelbusi apie vieningai bendro tikslo siekusių darbo žmonių pergalę, tačiau tiek Sovietų Sąjungai, tiek šios katastrofos padarinių likvidatoriams visa tai tebuvo karti Pyro pergalė.
Valstybės išlaidos, kurių pareikalavo ši katastrofa, pasak Gorbačiovų giminės atstovo Michailo Sergejevičiaus (1931–2022), siekė apie 18 mlrd. rublių, o bene visus tiesiogiai į šį reikalą įsivėlusius žmones užklupo didesnės ar mažesnės sveikatos problemos. Vieni sugebėjo nugyventi dar keletą dešimtmečių, kiti neištvėrė nė metų. Vis dėlto nė vienam jų ligos ir mirtis veikiausiai nebuvo tokie skaudūs kaip valdžios abejingumas ir blėstanti plačiųjų masių atmintis apie šią tragediją.
Naujausi komentarai