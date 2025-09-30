Taikos planas Gazai: ką siūlo Trumpas?

Abu sąjungininkai pareikalavo, kad šį planą patvirtintų islamistų grupuotė „Hamas“, kurios 2023-iųjų spalio 7-osios išpuolis sukėlė didžiulį Izraelio puolimą, o B. Netanyahu įspėjo, kad „užbaigs darbą“, jei „Hamas“ plano neparems.
Toliau apžvelgiame svarbiausius plano akcentus.
Karo užbaigimas ir įkaitų paleidimas
Kai abi šalys susitars, Izraelis nedelsdamas sustabdys karines operacijas, o „Hamas“ turės per 72 valandas grąžinti visus Spalio 7-ąją paimtus įkaitus, įskaitant žuvusiųjų palaikus.
Izraelis savo ruožtu išlaisvins 250 palestiniečių kalinių, nuteistų kalėti iki gyvos galvos, 1,7 tūkst. Gazos Ruožo gyventojų, sulaikytų per karą, ir 15 palestiniečių palaikus už kiekvieno žuvusio įkaito kūną.
Galiausiai Izraelis etapais pasitrauks iš Gazos Ruožo.
D. Trumpas vadovautų pereinamojo laikotarpio institucijai
Pats D. Trumpas taps pereinamojo laikotarpio „Taikos valdybos“ Gazos Ruože pirmininku, o į jos sudėtį įeis buvęs Jungtinės Karalystės (JK) ministras pirmininkas Tony Blairas.
Valdyba apsvarstys „įdomias plėtros idėjas“ ir karo nuniokotą teritoriją pavers specialia ekonomine zona su lengvatiniais muitais.
D. Trumpas anksčiau yra kalbėjęs apie nekilnojamojo turto plėtrą šioje teritorijoje, kur dėl karo beveik visi du milijonai gyventojų buvo priversti persikelti ir kur dauguma pastatų virto griuvėsiais.
Jokio priverstinio gyventojų iškeldinimo
Priešingai nei ragina dešiniojo sparno Izraelio vyriausybės ministrai, palestiniečiai nebūtų verčiami palikti Gazos Ruožo ir Izraelis neaneksuos šios teritorijos.
Vietoj to, plane teigiama, kad pereinamojo laikotarpio institucija „skatins žmones pasilikti ir suteiks jiems galimybę kurti geresnį Gazos“ Ruožą.
Jokio vaidmens „Hamas“, tik sąlyginė amnestija
2007 metais Gazos Ruožą perėmusi „Hamas“ neturės jokio vaidmens teritorijos valdyme ateityje.
Tačiau „Hamas“ nariams bus suteikta amnestija, jei jie įsipareigos „taikiai sugyventi“ ir atsisakys ginklų. Be to, „Hamas“ nariams bus leista saugiai išvykti iš Gazos Ruožo.
Tarptautinės stabilizavimo pajėgos
Plane raginama Gazos Ruože nedelsiant dislokuoti tarptautines stabilizavimo pajėgas, kurias remtų arabų valstybės.
Šios pajėgos mokys palestiniečių policiją Gazos Ruože ir sieks užtikrinti saugumą su Izraeliu ir kaimyniniu Egiptu.
Indonezija jau anksčiau išreiškė norą atsiųsti savo karius.
Neaiški Palestiniečių autonomijos ir valstybės ateitis
Plane neatmetama galimybė sukurti Palestinos valstybę, nors B. Netanyahu jau seniai priešinasi šiai idėjai, taip pat ir dabar, kai Prancūzija, JK ir kitos valstybės neseniai pripažino Palestinos valstybingumą.
„Pagaliau gali būti sudarytos sąlygos patikimam palestiniečių apsisprendimo ir valstybingumo, kurį pripažįstame kaip palestiniečių žmonių siekį, keliui“, – sakoma plane.
Plane taip pat siūloma leisti Palestinos autonomijai (PA) atlikti tam tikrą vaidmenį, tik kai ji „užbaigs savo reformų programą“, ir atkreipiamas dėmesys į Prancūzijos remiamą iniciatyvą stiprinti šią Ramaloje įsikūrusią instituciją, kuri priešinasi „Hamas“.
Tačiau B. Netanyahu, kalbėdamas kartu su D. Trumpu, teigė nematąs „jokio vaidmens“ PA, jei ji „neturės radikalios ir tikros pertvarkos“.
