Gazos gyventojai Trumpo taikos planą vadina farsu

„Aišku, kad šis planas yra nerealistiškas“, – 39-metis Ibrahimas Joudeh sakė AFP iš savo laikino būsto vadinamojoje humanitarinėje zonoje Al Mavasyje pietų Gazoje.
„Jis parengtas su sąlygomis, kurių, kaip žino ir JAV, ir Izraelis, „Hamas“ niekada nepriims. Mums tai reiškia, kad karas ir kančios tęsis“, – sakė kompiuterių programuotojas, kilęs iš pietinio Rafacho miesto, kurį nuniokojo gegužę prasidėjusi karinės operacijos.
Gazos gyventojai pasisakė netrukus po to, kai D. Trumpas paskelbė 20 punktų planą, kuriuo siekiama užbaigti karą ir kuriam Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pritarė po jų susitikimo Baltuosiuose rūmuose.
Plane raginama nutraukti ugnį, „Hamas“ paleisti įkaitus ir nusiginkluoti bei palaipsniui išvesti Izraelio pajėgas iš Gazos.
Kituose svarbiuose punktuose minimas „laikinų tarptautinių stabilizavimo pajėgų“ dislokavimas ir pereinamojo laikotarpio valdžios institucijos, kuriai vadovautų pats D. Trumpas ir į kurią būtų įtraukti užsienio lyderiai, sukūrimas.
Plane taip pat numatyta, kad „Hamas“ ir kitos karinės grupuotės neturės jokio vaidmens Gazos valdymo procese – nei tiesiogiai, nei netiesiogiai, nei jokia kita forma.
Lygiai taip pat pesimistiškas buvo ir 52-ejų Abu Mazenas Nassaras, bijojęs, kad planu siekiama apgauti palestiniečių grupuotes, jog šios paleistų Gazos Ruože laikomus įkaitus, o taikos mainais negautų.
„Visa tai yra manipuliacija. Ką reiškia perduoti visus belaisvius be oficialių garantijų, kad karas bus baigtas?“ – sakė A. M. Nassaras, kuris buvo iškeldintas iš savo namų šiaurės Gazos Ruože į centrinėje teritorijos dalyje esantį Deir al Balacho miestą.
„Mes, kaip tauta, su šiuo farsu nesutiksime“, – sakė jis.
„Kad ir ką „Hamas“ dabar nuspręstų dėl šio susitarimo, jau per vėlu. „Hamas“ mus prarado ir paskandino potvynyje, kurį pats sukūrė“, – pridūrė vyras.
Likusios viltys ir prarastas tikėjimas
Kai kurie, pavyzdžiui, 31-erių gatvės prekeivis Anas Sorouras iš pietų Gazos miesto Chan Juniso, taip pat perkeltas į Al Mavasį, vilties neprarado.
„Nepaisant visko, ką mes išgyvenome ir praradome šiame kare... aš vis dar nepraradau vilties“, – sakė jis AFP.
„Joks karas netrunka amžinai. Šį kartą esu labai optimistiškas ir, su Dievo valia, tai bus džiaugsmo akimirka, kuri mums leis pamiršti skausmą ir kančias“, – pridūrė A. Sorouras.
Tačiau kiti, kaip 29-erių metų amžiaus namų šeimininkė Najwa Muslim, nebegalėjo įsivaizduoti, kad kas nors galėtų pasikeisti.
„Aš praradau tikėjimą ne tik susitarimu, bet ir gyvenimu“, – naujienų AFP sakė N. Muslim iš centrinės Gazos, kur ji ieškojo prieglobsčio po to, kai buvo perkelta iš Gazos miesto, kuriame Izraelis šiuo metu vykdo didžiulę karinę operaciją.
„Jei būtų buvęs tikras ketinimas sustabdyti karą, jie nebūtų laukę taip ilgai. Todėl aš netikiu nė vienu jų žodžiu“, – pridūrė moteris.
Po beveik dvejų metų karo ir nesuskaičiuojamų bandymų sudaryti paliaubų Gazos Ruože susitarimus, kiekvieną naują pranešimą vietos gyventoja sutinka įtariai, o pirmadienį D. Trumpo su B. Netanyahu pašonėje pristatytas taikos planas išimtimi netapo, pažymi AFP.
Savo nuomonę apie taikos derybas naujienų agentūrai AFP apibendrino 47-erių Mohammedas al-Beltaji iš Gazos miesto.
„Kaip visada, Izraelis sutinka, o „Hamas“ atsisako – arba atvirkščiai. Visa tai yra žaidimas, o kainą už jį sumokame mes, žmonės“, – sakė jis.
