Šveicarija sako, kad suteiktų Putinui teisinę neliečiamybę, jei jis atvyks į taikos derybas

Tarptautinis Baudžiamasis Teismas (TBT) yra išdavęs V. Putino arešto orderį. Tačiau Šveicarijos vyriausybė pernai nustatė „taisykles dėl neliečiamumo suteikimo asmenims, kuriems išduotas tarptautinis arešto orderis“, spaudos konferencijoje sakė I. Cassisas.
Jis patikslino, jog tai taikytina tik tais atvejais, kai šie asmenys atvyksta į taikos konferencijas, o ne privačiais tikslais.
Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas kiek anksčiau pasiūlė Rusijos ir Ukrainos lyderių, V. Putino ir Volodymyro Zelenskio, taikos viršūnių susitikimą surengti Ženevoje.
Tiek V. Zelenskis, tiek V. Putinas po atskirų derybų su JAV prezidentu Donaldu Trumpu pareiškė esantys pasirengę tokiam susitikimui.