 Šveicarai balsuoja dėl visiems privalomos pilietinės tarnybos, klimato mokesčio superturtingiesiems

2025-11-30 11:35
BNS inf.

Šveicarija sekmadienį balsuoja dėl to, ar pakeisti dabartinę tik vyrams taikomą karo prievolę privaloma pilietine tarnyba tiek vyrams, tiek moterims, taip pat dėl superturtingųjų apmokestinimo kovai su klimato kaita finansuoti.

Šveicarija
Šveicarija / Denis Balibouse / REUTERS nuotr.

Remiantis naujausiais apklausų duomenimis, nė viena iš šių iniciatyvų neturėtų būti priimta, tačiau jos sukėlė daug diskusijų šioje turtingoje Alpių šalyje.

Pagal Šveicarijos tiesioginės demokratijos sistemą norint kokį nors klausimą pateikti visuotiniam balsavimui, reikia surinkti 100 000 parašų. Šveicarai kas kelis mėnesius gali pareikšti savo nuomonę įvairiais klausimais nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis.

Šveicarijos vyriausybė ir parlamentas ragino rinkėjus sekmadienį atmesti minėtas dvi nacionalines iniciatyvas, teigdami, kad jos pareikalautų didelių išlaidų ir galėtų kelti grėsmę ekonomikai.

Rinkimų apylinkės sekmadienio rytą buvo atidarytos kelioms valandoms ir vidurdienį vietos (13 val. Lietuvos) laiku bus uždarytos.

Dauguma balsų paprastai atiduodama iš anksto. Pirminiai rezultatai turėtų paaiškėti po pietų.

