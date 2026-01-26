Švedija svarsto galimybę įkalinti sunkius nusikaltimus padariusius vaikus

Kai kurios valdžios institucijos, įskaitant policiją, kalėjimų pareigūnus ir prokurorus, nepritaria tokiems planams.
Teisingumo ministras Gunnaras Strommeris spaudos konferencijoje sakė, kad tai nėra „bendras baudžiamosios atsakomybės amžiaus sumažinimas“.
„Greičiau kalbame apie amžiaus ribos sumažinimą sunkiausiems nusikaltimams, tokiems kaip nužudymas, pasikėsinimas nužudyti, sprogdinimai, nusikaltimai su ginklais ir išžaginimai sunkinančiomis aplinkybėmis“, – sakė G. Strommeris.
Švedija jau daugiau nei dešimtmetį stengiasi suvaldyti organizuoto smurtinio nusikalstamumo bangą, kuri visų pirma susijusi su konkuruojančių gaujų tarpusavio sąskaitų suvedinėjimu ir kovomis dėl narkotikų rinkos kontrolės.
Gaujos vis dažniau verbuoja jaunesnius nei 15 metų asmenis sprogdinimams ir šaudymams vykdyti, nes žino, kad jiems negresia kalėjimo bausmė, jei būtų sugauti.
Vyriausybės inicijuotame tyrime 2025 m. sausį buvo pasiūlyta sumažinti baudžiamosios atsakomybės amžių iki 14 metų.
Tačiau rugsėjį vyriausybė paskelbė apie planus sumažinti jį iki 13 metų ir išsiuntė įstatymo projektą 126 valdžios institucijoms bei organizacijoms, kad šios pateiktų savo nuomonę.
Dauguma atsakiusiųjų kritiškai vertino šį pasiūlymą arba jam atvirai nepritarė. Tuo tarpu policija teigė, kad amžiaus ribos sumažinimas reiškia kylantį pavojų, jog „į nusikalstamas gaujas įsitrauks gerokai jaunesni vaikai nei dabar“.
Kiti atkreipė dėmesį į tai, kad kalėjimų sistema nėra pritaikyta dirbti su tokiais jaunais nusikaltėliais ir kad kyla pavojus, jog bus pažeistos vaikų teisės.
Pirmadienį G. Strommeris sakė, kad atsižvelgė į kritiką, tačiau teigė, kad situacija tapo dar skubesnė.
„Esame atsidūrę kritinėje padėtyje. Priemonės, kurių imamės, turi atspindėti padėties rimtumą“, – sakė jis, pridurdamas, kad pokytis bus įvestas laikinai, kol kas apsiribojant penkeriais metais.
Įstatymo projektas pirmiausia bus nusiųstas Švedijos teisės aktų tarybai, kuri tikrina įstatymų projektus, kuriuos vyriausybė ketina pateikti parlamentui.
G. Strommeris sakė, kad planuojama, jog teisės aktas įsigalios šią vasarą.
Naujausi komentarai