Švedija pasiekė tikslą tapti nerūkančia šalimi

Švedijos alkoholio ir kitų narkotikų informacijos tarybos (CAN) paskelbtoje ataskaitoje nurodoma, kad kasdien rūkančiųjų skaičius 2003–2025 metais sumažėjo nuo 16 iki 4,8 procento.
Šalis laikoma nerūkančia, kai kasdien rūko mažiau nei penki procentai jos gyventojų.
Švedijos visuomenės sveikatos agentūros 2024 metų ataskaitoje šis skaičius siekė 5,4 procento. Kita jos apklausa turėtų būti atlikta 2026 metais.
CAN ataskaitos duomenimis, didžiausią kasdien cigaretes rūkančiųjų grupę sudarė 50–84 metų moterys – šeši procentai.
Švedijos sėkmė mažinant cigarečių rūkymą iš esmės siejama su plačiai paplitusiu snuso, arba drėgno tabako, kurį maišeliuose arba palaidą žmonės deda po viršutine lūpa, vartojimu.
Jis gali būti gaminamas su tabaku arba be jo, o pastarasis žinomas kaip baltasis snusas, kuris dažnai gaminamas su saldžiais kvapikliais, patraukliais jaunesniems vartotojams.
Tabako snusas Europos Sąjungoje (ES) yra uždraustas nuo 1992 metų, nors Švedija, po trejų metų įstojusi į bloką, išsiderėjo išimtį.
CAN ataskaita parodė, kad 2025 metais 24 proc. švedų kasdien vartojo nikotiną per cigaretes, snusą ar elektronines cigaretes, o apie 19 proc. kasdien vartojo tam tikros formos snusą – tai daugiau nei 12 proc. 2007 metais.
Labiausiai snuso vartojimas išaugo tarp moterų – nuo keturių procentų 2007 metais iki 14 procentų 2025-aisiais.
„Nors cigarečių rūkymo poveikis sveikatai yra gerai žinomas, apie snusą ir naujus nikotino produktus žinome daug mažiau“, – rašoma CAN ataskaitoje.
„Tyrimai parodė, kad elektroninių cigarečių rūkymas, be kita ko, gali padidinti tam tikrų plaučių ligų riziką. Dar mažiau žinoma apie baltąjį snusą, tačiau yra informacijos, rodančios, kad nikotino kiekis baltajame snuse gali būti didesnis nei atitinkamuose tabako produktuose“, – priduriama joje.
Ataskaitoje primenama, kad nikotinas sukelia stiprią priklausomybę.
Baltasis snusas Švedijos rinkoje pasirodė 2016 metais.
CAN rėmėsi pardavimų duomenimis, rodančiais, kad baltojo snuso pardavimai nuo 2021 iki 2024 metų išaugo 180 procentų, o elektroninių cigarečių skysčių pardavimai per tą patį laikotarpį šovė į viršų 640 procentų.
(be temos)
(be temos)