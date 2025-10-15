Švedija nominavo „Ikea“ vadovą stoti prie JT pabėgėlių agentūros vairo

JT vyriausiojo pabėgėlių komisaro biuras susiduria su didėjančiu priverstiniu gyventojų persikėlimu pasaulyje tuo metu, kai Jungtinės Valstijos – tradiciškai didžiausios pasaulio donorės – valdant prezidentui Donaldui Trumpui (Donaldui Trampui) smarkiai apkarpė užsieniui skiriamą pagalbą, sukeldamos chaosą visame pasaulyje.
Dabartinis UNHCR vadovas Filippo Grandi (Filipas Grandis) spalio pradžioje sakė, kad agentūra šiais metais panaikino beveik 5 tūkst. darbo vietų dėl tarptautinės pagalbos sumažinimo.
Švedijos vyriausybė pareiškė, kad pasiūlė J. Brodiną tapti JT vyriausiuoju pabėgėlių komisaru „remdamasi įsitikinimu, kad ateityje humanitarinei veiklai reikia naujų vadovavimo formų, kuriose svarbiausias vaidmuo tenka vystomojo bendradarbiavimo ir verslo sąveikai“.
„JT sistemą sustiprintų asmuo, turintis verslo patirties, ypač atsižvelgiant į didelius iššūkius, su kuriais šiuo metu susiduria JT“, – pareiškime teigė švedų tarptautinio vystomojo bendradarbiavimo ministras Benjaminas Dousa (Bendžaminas Dusa).
„Štai kodėl reikia žmogaus, kuris žino, kaip suvaldyti piniginę ir užtikrinti veiksmingą veiklą“, – pridūrė B. Dousa.
Vyriausybė pažymėjo, kad J. Brodinas bendradarbiavo su UNHCR kuriant pabėgėlių įdarbinimo programas.
J. Brodinas nuo 2017-ųjų ėjo didžiąją dalį „Ikea“ parduotuvių kontroliuojančios holdingo bendrovės „Ingka Group“ vadovo pareigas, tačiau anksčiau šiais metais įmonė paskelbė, kad jis nusprendė pasitraukti.
Rugpjūtį „Ingka Group“ pranešė, kad generalinio direktoriaus pavaduotojas Juvencio Maeztu (Chuvensijas Maestas) iki lapkričio 5-osios perims generalinio direktoriaus pareigas, o J. Brodinas liks dirbti bendrovėje iki 2026-ųjų vasario.
Naujausi komentarai