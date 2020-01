Svarstoma atsisakyti vieno ir dviejų euro centų monetų

Leidinys nurodo į 2018 metų Komisijos pranešimą, anot kurio, vis daugiau valstybių, kurios yra įsivedusios eurą, kainas suapvalina iki penkių centų.

Taip, be kita ko, taupomos vieno ir dviejų centų monetų kaldinimo išlaidos, taip pat transportavimo kaštai, laikraštis toliau cituoja pranešimą. Komisijos užsakymu atliktos apklausos, be to, parodė, „kad šiandien nė vienoje šalyje nėra daugumos, norinčios išlaikyti šio nominalo monetas“.