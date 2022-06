Suirutė Europos oro uostuose tęsiasi: masiškai atšaukiami skrydžiai

Oro uostuose galo nematyti. Hitrou oro uoste žmonės prie patikros laukė mažiausiai pusantros valandos. Vienas po kito vis atšaukiami skrydžiai. Mančesteryje esantis Pieteris apie tai, kad jo skrydis atšauktas, sužino prieš lipant į lėktuvą. Jam reikia nuskristi į draugo laidotuves Paryžiuje.

„Jie tiesiog pasakė: mes grąžinsime jums pinigus. Jokios pagalbos. Niekas nepadeda rasti kito skrydžio. Viską turi daryti pats“, – sako Pieteris.

Aaronas Mckibbinas šiuo metu turėjo atstovauti Didžiajai Britanijai paralimpiniame stalo teniso turnyre Juodkalnijoje, tačiau jo skrydis taip pat atšauktas kelios valandos iki išvykimo.

„Šie turnyrai mums labai svarbūs, nes per metus būtinai turime dalyvauti tam tikrame skaičiuje turnyrų. Liko vos keli“, – nuogąstauja sportininkas A.Mckibbinas.

Po kelių dienų chaoso, valdžios atstovai susitikimo su oro vežėjais, kad išspręstų susidariusią krizę. Dėl to kol kas išeičių nelabai pavyksta surasti. Vyriausybė tvirtina, kad chaosą sukėlė oro linijų pasirengimo stoka. Esą, oro transporto bendrovės ir operatoriai, kurie susiduria su darbuotojų trūkumu, pardavė gerokai per daug skrydžio bilietų. Moksleivių atostogos, sutapusios su karalienės platininiu jubiliejumi, ypač padidino skrydžių paklausą. Darbuotojų trūkumu besiskundžianti aviacijos industrija negali patenkinti poreikio. Per pandemiją atleidus darbuotojų, dabar jų nebeįmanoma rasti.

„Dėl to, kad kitur galima rasti geresnį vardinį atlygį. Todėl tos vietos laisvos. Jie greičiausiai atleido per daug darbuotojų. Per pandemiją daugelis organizacijų ėmė panikuoti“, – sako profesinės sąjungos vadovas Mike‘as Clancy.

Oro linijos teigia perspėjančios keleivius apie atšaukiamus skydžius iš anksto. Vis dėlto problemos rimtos. Dėl „Brexito“ ir pandemijos vien Hitrou oro uoste – 12 tūkst. laisvų darbo vietų. Kol problemos nebus išspręstos, viskas tik blogės, ypač dabar – prasidėjus vasarai.

„Tai tikrai ne tos problemos, kurias greitai galima išspręsti. Mes prašome vyriausybių peržiūrėti darbuotojų tikrinimo procedūras, nes net jei greitai surandi darbuotojų, patikrinimas gali užtrukti kelias savaites ar net mėnesius“, – skundžiasi „A4E“ vykdomasis direktorius Thomas Reynaertas.

Tad geriausias patarimas keliautojams – šiuo metu apsišarvuoti kantrybe ir ruoštis netikėtumams.