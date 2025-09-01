Stebėtojai: 2025-ųjų vasara Jungtinėje Karalystėje buvo šilčiausia per visą stebėjimų istoriją

„Preliminari Meteorologijos tarnybos statistika rodo, kad 2025-ųjų vasara yra oficialiai šilčiausia per visą istoriją – vidutinė temperatūra siekė 16,10 laipsnio Celsijaus ir viršijo ankstesnį 2018 metais pasiektą rekordą – 15,76 laipsnio Celsijaus“, – pranešime teigė Meteorologijos tarnybos mokslininkė Emily Carlisle (Emili Karlail).
Mokslininkai nuolat perspėja, kad dėl žmogaus veiklos nulemtos klimato kaitos visame pasaulyje dažnėja ir intensyvėja orų reiškiniai.
Šalyje „nuolatinę šilumą šiais metais lėmė keletas veiksnių, įskaitant aukšto slėgio sistemų dominavimą, neįprastai šiltą jūrą aplink JK ir sausas pavasario dirvas“, sakė E. Carlisle.
„Dėl šių sąlygų susidarė aplinka, kurioje šiluma greitai kaupiasi ir ilgai išsilaiko, o aukščiausia ir žemiausia temperatūra gerokai viršija vidurkį“, – teigė ji.
Preliminarus 2025 metų rekordas reiškia, kad visos penkios šilčiausios JK vasaros įvyko XXI amžiuje.
Anglijoje taip pat anksčiau šiais metais fiksuotas šilčiausias per visą stebėjimų istoriją pavasaris, o pirmieji šeši šių metų mėnesiai buvo sausiausi per pusę amžiaus.
Sausra paskelbta penkiuose iš 14 Anglijos regionų.
JK namai suprojektuoti taip, kad žiemą juose būtų palaikoma šiluma, ir dažnai jie nėra pritaikyti ilgesniems šiltiems laikotarpiams.
Lafboro universiteto mokslininkai įspėjo, kad maždaug 20 proc. JK namų perkaista, o tai kelia pavojų gyventojų sveikatai.
Japonija ir Pietų Korėja taip pat išgyveno karščiausią vasarą per visą stebėjimų istoriją, pirmadienį pranešė jų meteorologijos agentūros
