Spartėjo bankų skolinimo augimas euro zonoje

Prieaugis buvo didžiausias nuo 2023 metų kovo ir didesnis už rinkoje prognozuotus vidutiniškai 2,8 procento.
„Trading Economics“ pažymi, jog šis augimas atspindi tolesnį kredito paklausos atsigavimą, kurį skatina ECB pinigų politikos švelninimo sprendimai.
Skolinimo įmonėms metinis augimo tempas lapkritį pasiekė 3,1 proc. – didžiausią nuo 2023-iųjų birželio.
Bendras skolinimo privačiajam sektoriui, tai yra namų ūkiams ir ne finansų įmonėms, augimas paspartėjo nuo 3,0 proc. spalį iki 3,4 proc. lapkritį.
