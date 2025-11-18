ECB: didieji euro zonos bankai yra stiprūs, tačiau yra geopolitinė rizika

Baigęs metinį didžiausių kreditorių vertinimą, ECB paskelbė, kad 2026 m. kapitalo reikalavimai iš esmės nesikeis.
Tačiau centrinis bankas įspėjo, kad skolintojai „toliau veikia sudėtingomis sąlygomis, kurioms būdingi padidėję geopolitiniai rizikos veiksniai“, taip pat sparti skaitmeninimo plėtra ir didėjanti nebankinių finansų įmonių konkurencija.
„Dėl to reikia vertinti būsimą riziką ir pasirūpinti pakankamu atsparumu“, – teigė ECB.
ECB peržiūros ir vertinimo priežiūros tikslais proceso metu nustatoma, kokių papildomų kapitalo atsargų gali prireikti atskiriems bankams, ir kokią grąžą jie gali mokėti akcininkams dividendų forma.
ECB priežiūros padalinys, įsteigtas po 2008 m. finansų krizės, tiesiogiai prižiūri didžiausius 20 valstybių vienijančio valiutos bloko kreditorius. Šiemet buvo vertinami 105 bankai – jo tiesioginės priežiūros objektai.
ECB antradienį paskelbė, kad bankams nustatytas privalomasis bendrojo 1 lygio kapitalo (CET1) koeficientas, esantis svarbia apsaugos nuo krizių priemone, 2026 m. toliau sudarys 11,2 proc.
Tuo tarpu, pasak jo, pasibaigus nulinių palūkanų erai bankai gauna didesnių grynųjų palūkanų pajamų, o aktyvios akcijų rinkos skatina dideles pajamas iš prekybos vertybiniais popieriais.
ECB duomenimis, bendras metinis nuosavo kapitalo grąžos rodiklis iki 2025 m. vidurio padidėjo iki šiek tiek daugiau nei 10 proc., o turto kokybė tebėra gera.
