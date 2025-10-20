 S&P sumažino Prancūzijos kredito reitingą iki A+

2025-10-20 09:52
BNS inf.

Tarptautinė kredito reitingų agentūra „S&P Global Ratings“ penktadienį pranešė  apkarpiusi Prancūzijos reitingą nuo AA iki A+, motyvuodama rizika, jog vyriausybė ateinančiais metais nesugebės gerokai sumažinti biudžeto deficito.

S&P sumažino Prancūzijos kredito reitingą iki A+ / Scanpix nuotr.

„Nepaisant 2026 metų biudžeto projekto pateikimo parlamentui, neapibrėžtumas dėl Prancūzijos valdžios sektoriaus  finansų išlieka didelis“, – teigiama S&P pranešime.

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas bando prastumti didelius išlaidų karpymus per susiskaldžiusį parlamentą, kuriame jo centristinė partija ir jos sąjungininkai neturi daugumos.

Jo naujasis ministras pirmininkas Sebastienas Lecornu (Sebastjenas Lekorniu), siekdamas išvengti nušalinimo balsuojant dėl ​​nepasitikėjimo, praėjusią savaitę atsisakė plačiai ginčijamos pensijų reformos, pagal kurią oficialus pensinis amžius būtų pakeltas nuo 62 metų iki 64 metų.

„Nors, mūsų nuomone, 2025-aisiais valdžios sektoriaus biudžeto 5,4 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) deficito tikslas bus pasiektas, tikėtina, kad be reikšmingų papildomų deficito mažinimo priemonių jo konsolidavimas per mūsų prognozuojamą laikotarpį bus lėtesnis nei manyta anksčiau“, – teigė S&P.

Savo ruožtu Prancūzijos finansų ministerija pažymėjo, kad vyriausybės parengtu 2026 metų biudžeto projektu, „siekiama paspartinti viešojo sektoriaus deficito mažinimą iki 4,7 proc. BVP, tuo pačiu išlaikant augimą“.

„Tai yra svarbus žingsnis, kuris leis mums įvykdyti Prancūzijos įsipareigojimą iki 2029-ųjų sumažinti viešojo sektoriaus  deficitą iki mažiau nei 3 proc. BVP“, – pridūrė ministerija.

