S&P patvirtino Latvijos reitingą A

Agentūra pažymi, kad stabili perspektyva atspindi pusiausvyrą tarp Latvijos skolos augimo ir ekonomikos atsigavimo, taip pat atspindi lūkesčius, kad Latvija per artimiausius dvejus metus atlaikys išorinius sunkumus, įskaitant Rusijos ir Ukrainos konfliktą.
Tai taip pat atspindi „S&P Global Ratings“ lūkesčius, kad Latvijos valdžios institucijos ir toliau laikysis apdairios fiskalinės politikos, imsis reikiamų priemonių, kad išlaikytų biudžeto deficitą ir valstybės skolą kontroliuojamame lygyje, nepaisant planuojamo gynybos išlaidų didinimo 2026–2027 metais.
Stabili perspektyva taip pat atspindi agentūros lūkesčius, kad Rusijos ir Ukrainos karas neišplis į NATO teritoriją, įskaitant Latviją.
„S&P Global Ratings“ tikisi, kad 2026–2028 metais Latvijos valstybės iždo deficitas neviršys 3,8 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), o vėliau šis santykis, mažėjant išlaidoms gynybai, sumenks. Be to, Latvija turėtų užtikrinti ne didesnį kaip 55 proc. valstybės skolos ir BVP santykį.
Agentūra prognozuoja, kad šiemet Latvijos ekonomika augs 1,5 proc., o 2026-2028 metais – vidutiniškai 2,5 proc. kasmet.
