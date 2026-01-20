„Moody's“ patvirtino Latvijos reitingą A3

Anot agentūros pranešimo, dabartinis Latvijos reitingas atspindi tvirtą valstybės institucinę sistemą, kuri lėmė apdairios fiskalinės politikos formavimo patirtį ir atskleidė gebėjimą spręsti esminius iššūkius, taip pat rodo ekonominį pajėgumą ir aukštą, vertinant pasauliniu mastu, gyventojų pajamų lygį.
Stabili perspektyva atspindi „Moody's“ nuomonę, kad Latvijos geopolitinė rizika išlieka didelė, nors ją mažina narystė NATO, nuolatinis NATO karių buvimas Latvijoje bei gynybinių pajėgumų stiprinimas, taip pat lūkestį, kad išlaidų tam didinimas reikšmingai nepablogins šalies kreditingumo vidutinės trukmės laikotarpiu, teigiama pranešime.
„Moody's“ prognozuoja, jog Latvijos vidaus vartojimo skatinimas ekonomikos augimas, pernai siekęs 1,7 proc., šiemet spartės iki 2,4 proc., o kitąmet gali sulėtėti iki 2,2 procento.
Agentūros skaičiavimais, Latvijos valstybės skolos ir BVP santykis 2026-ųjų pabaigoje gali pasiekti 49,6 proc., iki šio dešimtmečio pabaigos gali išaugti iki 55 proc., o po to turėtų pradėti mažėti.
