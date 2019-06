Sidnėjaus gyventojus nustebino netikėtai atplaukę Kinijos karo laivai

Didėjant nerimui dėl Pekino augančios įtakos ir jo pasiryžimo demonstruoti karinę galią, kinų operatyvinės grupės ir maždaug 700 jūreivių pasirodymas buvo netikėtas.

„Gal tai ir buvo staigmena kitiems, bet vyriausybės tai tikrai nenustebino“, – pareiškė premjeras Scottas Morrisonas (Skotas Morisonas), mėgindamas nuraminti tėvynainius.

„Žinojome apie tai kurį laiką“, – kalbėjo jis per kelionę į Saliamono salas.

S. Morrisonas apibūdino šį įvykį kaip „atsakomąjį vizitą, nes australų laivyno laivai lankėsi Kinijoje“.

„Jie sugrįžo po kovos prieš narkotikų prekybą operacijos Artimuosiuose Rytuose“, – nurodė vyriausybės vadovas.

Pranešama, kad tarp į Australijos sostinę atvykusių laivų buvo „Yuzhao“ klasės desanto operacijų laivas „Kunlun Shan“, pagalbinis laivas „Luoma Lake“ ir „Xuchang“ – moderni fregata, veikiausiai ginkluota „žemė–oras“ ir kovos su povandeniniais laivais raketų sistemomis.

Taip pat kilo klausimų dėl vizito laiko: jis buvo surengtas kruvino protestuotojų išvaikymo Tiananmenio aikštėje 30-ųjų metinių išvakarėse.

Manoma, kad per tuos įvykius žuvo šimtai žmonių, o dar tūkstančiai buvo įkalinti už reikalavimus imtis politinių pokyčių ir pažaboti korupciją valdžios įstaigose.

Be to, laivai atplaukė praėjus vos kelioms dienoms po žinios, kad Pietų Kinijos jūroje neseniai įvyko incidentas, per kurį australų sraigtasparnio pilotai buvo akinami lazeriais iš kinų karinio laivo.

„Manau, kad bet kokios (vizito) laiko interpretacijos galbūt prilygsta perdėtai analizei“, – teigė S. Morrisonas.

Atėjęs į valdžią Kinijos prezidentas Xi Jinpingas (Si Dzinpingas) investavo daug lėšų į Liaudies išvadavimo armijos jūrų pajėgas, siekdamas sustiprinti Kinijos įtaką Ramiojo vandenyno regione ir už jo ribų.

„Per kinų karinio laivyno vizitus į Australiją paprastai atvykdavo vienintelė fregata, o ne operatyvinė grupė su jūrų desanto laivu ir 700 kariškių“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė Australijos nacionalinio universiteto Nacionalinio saugumo koledžo vadovas Rory Medcalfas (Roris Medkafas).

„Sidnėjus vargu ar yra patogi sustojimo vieta jiems grįžtant namo iš Adeno įlankos. Kas čia vyksta?“ – klausė jis.