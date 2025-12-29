Šiaurės Korėja surengė raketų bandymus

Šalies vadovas Kim Jong Unas stebėjo pratybas, kurios sekmadienį vyko virš Geltonosios jūros į vakarus nuo Korėjos pusiasalio, ir paragino neribotai ir nuolat plėtoti savo branduolinių ginklų pajėgas, teigė valstybinė Korėjos centrinė naujienų agentūra (KCNA).
Pratybų tikslas buvo patikrinti „tolimojo nuotolio raketų padalinių atsako į puolimą laikyseną ir kovinius pajėgumus“, sakė KCNA.
Raketos skriejo daugiau kaip dvi valandas, teigė valstybinė žiniasklaida, pasidalijusi raketų paleidimo ir pataikymo į taikinį nuotraukomis.
Seulo Jungtinis štabų vadų komitetas pranešė, kad raketos buvo paleistos sekmadienį 8 val. vietos (1 val. Lietuvos laiku) iš Sunano rajono netoli sostinės Pchenjano.
Kim Jong Unas pažadėjo, kad Pchenjanas „kaip visada visas pastangas skirs neribotam ir nuolatiniam valstybės branduolinių kovinių pajėgų vystymui“, teigė KCNA.
Šiaurės Korėja praėjusį kartą balistinės raketos bandymą surengė lapkričio pradžioje, praėjus maždaug savaitei po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas, išvykęs į kelionę po regioną, pareiškė norą susitikti su Kim Jong Unu.
Pchenjanas į pasiūlymą neatsakė.
Tuo metu D. Trumpas buvo ką tik patvirtinęs Pietų Korėjos planus statyti branduolinį povandeninį laivą.
Praėjusią savaitę Pchenjanas pademonstravo savo branduolinį povandeninį laivą.
KCNA paskelbtose nuotraukose matyti, kaip Kim Jong Unas vaikšto šalia maždaug 8,7 tūkst. tonų povandeninio laivo uždaroje surinkimo aikštelėje, apsuptas pareigūnų ir lydimas savo dukters Kim Ju Ae (Kim Džu Ae).
Pasak KCNA, Pchenjanas mano, kad Seulo kuriami branduoliniai povandeniniai laivai yra „įžeidžiantis veiksmas, kuriuo šiurkščiai pažeidžiamas jo saugumas ir jūrų suverenitetas“.
Šiaurės Korėjos valstybinė žiniasklaida praėjusią savaitę taip pat paskelbė Gynybos ministerijos pareiškimą, kuriame smerkiamas JAV karinio jūrų laivyno atominio atakos povandeninio laivo „USS Greenville“ prisišvartavimas Pietų Korėjos Busano mieste.
Sparnuotųjų raketų paleidimo pratybomis buvo siekiama pasipriešinti šiems veiksmams, sakė buvęs Šiaurės Korėjos studijų universiteto Seule prezidentas Yang Moo-jinas.
„Strėlės tipo sparnuotosios raketos, kurių veikimo nuotolis yra apie 2 tūkst. kilometrų, gali smogti ne tik visam Korėjos pusiasaliui, bet ir Japonijoje dislokuotų JAV pajėgų užnugario bazėms“, – naujienų agentūrai AFP teigė jis.
Naujausi komentarai