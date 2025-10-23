Šiaurės Korėja skelbia išbandžiusi naują ginklų sistemą

Paleidimą trečiadienį pastebėjo Pietų Korėjos kariškiai. Tai pirmas tokio pobūdžio raketų paleidimas nuo birželio, kai Pietų Korėjos prezidentas Lee Jae-myungas (Li Džemjungas) pradėjo eiti šias pareigas.
Bandymas surengtas likus savaitei iki Azijos ir Ramiojo vandenyno ekonominio bendradarbiavimo (APEC) forumo Pietų Korėjoje, kuriame turi dalyvauti ir JAV prezidentas Donaldas Trumpas (DonaldasTrampas).
Šiaurės Korėjos maršalas Pak Jong Chonas (Pak Čen Čonas) paskelbė, kad „naujoji moderniausia ginklų sistema yra aiškus KLDR (Šiaurės Korėjos) techninių savigynos pajėgumų nuolatinio gerinimo įrodymas“. Jo pareiškimą citavo valstybinė naujienų agentūra KCNA.
Agentūros pranešime sakoma, kad bandymo tikslas buvo padidinti „strateginio potencialių priešų atgrasymo nuoseklumą ir veiksmingumą“.
Nepranešta, kad Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas (Kim Čen Unas) butų dalyvavęs išbandant ginklų sistemą.
Pasak valstybinės žiniasklaidos, iš vietos, esančios į pietus nuo sostinės Pchenjano, paleisti du „hipergarsiniai sviediniai“ pataikė į taikinį šalies šiaurės rytuose.
KCNA paskelbtose nuotraukose matyti skriejanti raketa, pataikymas į taikinį ir sprogimas.
Hipergarsinės raketos skrieja greičiu, daugiau kaip penkis kartus didesniu už garso greitį, ir gali skrydžio metu manevruoti, todėl jas sunkiau susekti ir perimti.
Ši hipergarsinė raketa aiškiai yra nukreipta prieš Pietų Korėją.
Tokias raketas Rusija šiais metais yra panaudojusi prieš Ukrainos miestus, kur pasekmės buvo pražūtingos, o Iranas – prieš Izraelį.
Šiaurės Korėjos žiniasklaida nepaskelbė detalių apie naujųjų raketų nuotolį, trajektoriją ar greitį.
Tai, kad išbandant ginklą nedalyvavo Kim Jong Unas, galėtų rodyti, kad Pchenjanas siekia „sušvelninti“ poveikį, naujienų agentūrai AFP sakė buvęs Seulo Šiaurės Korėjos studijų universiteto prezidentas Yang Moo-jinas (Jang Mudžinas).
„Tačiau atsižvelgiant į jos nuotolį, ši hipergarsinė raketa aiškiai yra nukreipta prieš Pietų Korėją“, – sakė jis ir atkreipė dėmesį, kad raketa buvo išbandyta likus kelioms dienoms iki APEC viršūnių susitikimo.
