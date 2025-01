Sausio 27-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Sausio 27-oji, pirmadienis, 5 savaitė.

Dangaus kūnai: saulė teka 8.19 val., leidžiasi 16.44 val. Dienos ilgumas 8.25 val.

Mėnulis (delčia) teka 7.57 val., leidžiasi 13.33 val.

Vardadieniai:

Angelė, Jogundas, Jogundė, Natalis, Ilona, Anelė

Datos:

Tarptautinė Holokausto aukų atminimo diena

Sausio 27-oji Lietuvos istorijoje:

1736 — Stanislovas Leščinskis atsisakė Lenkijos ir Lietuvos sosto.

1901 — gimė kompozitorius Viktoras Kuprevičius. Mirė 1992 m.

1908 — gimė lietuvių filosofas ir poetas Antanas Maceina. Mirė tą pačią dieną 1987 m. Miunsteryje (Vokietija).

1920 — Kaune įsteigti Aukštieji kursai — Kauno universiteto pirmtakas.

1927 — mirė Katalikų bažnyčios veikėjas, arkivyskupas Jurgis Matulaitis. Gimė 1871 m. 1987 m. paskelbtas palaimintuoju.

1958 — gimė aktorė Larisa Kalpokaitė.

1991 — Vilniaus rajone, Medininkuose ir Lavoriškėse, sovietų kariai užpuolė ir sunaikino Lietuvos–Baltarusijos pasienio muitines.

2020 — eidamas 91-uosius metus mirė vienas iškiliausių Lietuvos istorikų, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas profesorius Edvardas Gudavičius.

Sausio 27-oji pasaulio istorijoje:

1756 — gimė austrų kompozitorius, žymiausias pasaulyje klasicistinės muzikos kompozitorius Wolfgangas Amadeus Mozartas (Volfgangas Amadėjus Mocartas). Mirė 1791 m.

1822 — paskelbta Graikijos nepriklausomybė.

1832 — gimė anglų rašytojas Lewis Carroll (Luisas Kerolas), knygos „Alisa stebuklų šalyje“ autorius. Mirė 1898 m.

1880 — amerikiečiui Thom Edison (Tomui Edisonui) įteiktas elektros lemputės išradimo patentas.

1901 — mirė italų kompozitorius Giuseppe Verdi (Džuzepė Verdis). Gimė 1813 m.

1926 — Londone pirmą kartą viešai pademonstruotas televizorius.

1943 — Vokietijoje karo prievolė pradėta taikyti moterims.

1944 — galutinai sunaikinta nacių blokada aplink Leningradą.

1950 — JAV sutiko tiekti ginkluotę NATO aljanso nariams.

1981 — Javos jūroje kilus gaisrui Indonezijos keleiviniame kelte „Tampom II“ žuvo 500 žmonių.

2009 — mirė JAV rašytojas, Pulitzer (Pulicerio) premijos laureatas John Updike (Džonas Apdaikas), kuris gilinosi į sekso, meilės ir religijos mažuose Amerikos miesteliuose temas. Rašytojui buvo 76 metai.

2010 — sulaukęs 91 metų amžiaus mirė JAV rašytojas Jerome David Salinger (Džeromas Deividas Selindžeris), sukūręs Amerikos pokario literatūros klasika tapusį romaną „Rugiuose prie bedugnės“ (The Catcher in the Rye).

2014 — iš senovinės bažnytėlės Italijoje pavogta ampulė su velionio lenkų popiežiaus Jono Pauliaus II krauju.

Sausio 27-oji šou pasaulyje:

1944 — gimė legendinės britų grupės „Pink Floyd“ būgnininkas Nick Mason (Nikas Meisonas).

1956 — Elvis Presley (Elvis Preslis) išleido singlą „Heartbreak Hotel“.

1964 — Los Andžele, Kalifornijoje, gimė aktorė Bridget Fonda (Bridžit Fonda).

1968 — gimė amerikiečių metalo grupės „Faith No More“ vokalistas Mike Patton (Maikas Petonas).

1968 — Kalifornijoje įvyko britų grupės „Bee Gees“ debiutinis koncertas JAV.

1992 — prasidėjo Mike Tyson (Maiko Taisono) bylos nagrinėjimas dėl išprievartavimo. Jis buvo pripažintas kaltu.