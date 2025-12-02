 Šaltinis: Ukrainos delegacija Briuselyje gali susitikti su Witkoffu

Šaltinis: Ukrainos delegacija Briuselyje gali susitikti su Witkoffu

2025-12-02 20:21
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Diplomatinės pastangos užbaigti  karą Ukrainoje, Kyjivo duomenimis, gali būti pratęstos trečiadienį Briuselyje. Ukrainos delegacija čia gali susitikti su JAV specialiuoju pasiuntiniu Steve‘u Witkoffu ir JAV prezidento Donaldo Trumpo žentu Jaredu Kushneriu, antradienį iš vyriausybės šaltinių Kyjive sužinojo agentūra AFP.

Steve Witkoffas
Steve Witkoffas / Scanpix nuotr.

Ukraina to neatmeta ir yra pasirengusi susitikimui, kuris galimai vyktų Belgijos sostinėje, teigiama toliau. Tačiau patvirtinimo tokiam susitikimui dar nėra.

S. Witkoffas ir J. Kushneris antradienį Maskvoje susitinka su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.

Trečiadienį Briuselyje planuojamas ir NATO užsienio reikalų ministrų susitikimas. Jame, be kita ko, bus aptariami pastarųjų dienų pokalbiai karui užbaigti. Tiesa, JAV valstybės sekretorius Marcas Rubio susitikime nedalyvaus. Ministrai susitikime tarsis ir dėl tolesnės paramos Kyjivui.

