Šaltinis: Ukrainos delegacija Briuselyje gali susitikti su Witkoffu

Ukraina to neatmeta ir yra pasirengusi susitikimui, kuris galimai vyktų Belgijos sostinėje, teigiama toliau. Tačiau patvirtinimo tokiam susitikimui dar nėra.
S. Witkoffas ir J. Kushneris antradienį Maskvoje susitinka su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.
Trečiadienį Briuselyje planuojamas ir NATO užsienio reikalų ministrų susitikimas. Jame, be kita ko, bus aptariami pastarųjų dienų pokalbiai karui užbaigti. Tiesa, JAV valstybės sekretorius Marcas Rubio susitikime nedalyvaus. Ministrai susitikime tarsis ir dėl tolesnės paramos Kyjivui.
