 Šaltiniai: JAV specialusis pasiuntinys vyksta į Ukrainą

Šaltiniai: JAV specialusis pasiuntinys vyksta į Ukrainą

2025-08-23 11:42
Lina Linkevičiūtė (ELTA)

JAV prezidento specialusis pasiuntinys Ukrainai Keithas Kelloggas savaitgalį lankysis Kyjive ir dalyvaus nepriklausomybės dienos minėjime. Apie tai platformoje „X“ parašė „Reuters“ žurnalistas Gramas Slattery‘is, praneša „Ukrinform“ korespondentas.

Šaltiniai: JAV specialusis pasiuntinys vyksta į Ukrainą
Šaltiniai: JAV specialusis pasiuntinys vyksta į Ukrainą / Scanpix nuotr.

„Pasak šaltinių, pasiuntinys Ukrainai Keithas Kelloggas rytoj vyksta į Kyjivą dalyvauti maldos pusryčiuose/nepriklausomybės dienos ceremonijose. Jis taip pat su lyderiais aptars šios savaitės diplomatinį sprintą“, – pareiškė G. Slattery‘is ir kartu pridūrė, kad jis „atvyksta tuo metu, kai JAV, Ukraina ir Europa tariasi dėl saugumo garantijų“.

Kaip jau skelbė „Ukrinform“, K. Kelloggas nebuvo įtrauktas į JAV delegacijos sudėtį per derybas Aliaskoje, nes to paprašė rusai, kurie laiko jį Ukrainos šalininku.

Šiame straipsnyje:
JAV prezidento specialusis pasiuntinys
Keithas Kelloggas
Nepriklausomybės dienos minėjimas
karas Ukrainioje

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų