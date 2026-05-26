Šaltiniai: ES planuoja „Google“ skirti rekordinę baudą

Vokietijos laikraštis „Handelsblatt“, remdamasis keliais šaltiniais, skelbia, kad bendrovei bus nurodyta sumokėti devynženklę baudą. „Reuters“ pažymi, kad tai būtų didžiausia bauda, kurią ES reguliavimo institucijos kada nors skyrė pagal bloko priimtą Skaitmeninių rinkų aktą (SRA).
Europos Parlamentas 2022 metais priėmė SRA siekdamas reguliuoti dideles technologijų įmones. Jame numatytos taisyklės yra susijusios su reklama, vartotojų duomenų valdymu ir mobiliosiomis programomis. Be to, šis aktas reglamentuoja situacijas, kai įmonė valdo platformą, suteikiančią prieigą tiek prie savo paslaugų, tiek prie konkuruojančių produktų. Būtent ši teisės akto dalis yra pagrindinis „Google“ tyrimo objektas.
Praėjusiais metais ES preliminariai nustatė JAV bendrovės įvykdytą SRA pažeidimą, susijusį su jos paieškos sistema. Reguliavimo institucijos mano, kad, be kita ko, įmonė paieškos rezultatuose labiau išskyrė savo paslaugas nei konkuruojančių trečiųjų šalių svetaines.
Pranešama, kad „Google“ pasiūlė keletą pakeitimų, kad išspręstų ES keliamas problemas, tačiau planas buvo pripažintas nepakankamu. Anksčiau šį mėnesį reguliavimo institucijos suteikė „Google“ daugiau laiko savo veiklos praktikoms pakeisti. Pranešama, kad ES planuoja skirti baudą iki Europos Parlamento vasaros pertraukos, kuri prasideda liepos 27 d.
Naujausi komentarai