Sakartvelo nepriklausomybės dieną tūkstančiai žmonių mitingavo už narystę ES

Juodosios jūros valstybė yra įklimpusi į politinę sumaištį nuo 2024 metų parlamentinių rinkimų, kurie, opozicijos teigimu, buvo suklastoti.
Opozicinės partijos atsisakė pripažinti naująjį parlamentą ir vyriausybę.
Įtampa padidėjo po to, kai vyriausybė atidėjo derybas dėl narystės Europos Sąjungoje (ES) su Briuseliu iki 2028 metų.
Tai išprovokavo mėnesius trukusius gatvių protestus, po kurių sekė susidorojimas su demonstrantais, opozicijos veikėjais, pilietinės visuomenės grupėmis ir nepriklausoma žiniasklaida.
Plevėsuodami Sakartvelo ir ES vėliavomis, tūkstančiai protestuotojų žygiavo per Tbilisio centrą, o vėliau surengė mitingą prie parlamento, kur buvo gausios policijos pajėgos, matė naujienų agentūros AFP žurnalistas.
Daugelis laikė plakatus su užrašais „Mes esame Europa“ ir įkalinto buvusio prezidento Michailo Saakašvilio, kuris eidamas pareigas siekė glaudžių ryšių su Vakarais, portretus.
„Gatvėse esame jau daugiau nei 500 dienų ir eisime tol, kol reikės ginti Sakartvelo europietišką ateitį“, – AFP sakė 20 metų studentė Maja Chidešeli.
„Galiausiai žmonės laimės. Jokia autoritarinė vyriausybė negali atsispirti vieningai tautai, o mes esame vieningi“, – sakė kitas protestuotojas, 59 metų chemikas Iraklis Nanadzė.
Mitingą organizavo opozicinių partijų aljansas, kuris pastaruoju metu stengiasi įveikti nesutarimus ir sukurti vieningą frontą prieš vyriausybę.
Kritikai kaltina valdančiąją partiją demokratiniu nuosmukiu ir šalies artinimu prie Maskvos, tačiau vyriausybė šiuos kaltinimus neigia.
Sakartvelo ministras pirmininkas Iraklis Kobachidzė praėjusiais metais pareiškė, kad Tbilisio kelias į ES yra „nuoseklus ir negrįžtamas“, nepaisant to, kad Briuselis faktiškai įšaldė Sakartvelo stojimo procesą.
Įstojimas į ES yra įtvirtintas šalies konstitucijoje ir, remiantis nuomonių apklausomis, jį palaiko daugiau nei 80 proc. gyventojų.
Praėjusiais metais valdančioji partija „Sakartvelo svajonė“ paskelbė apie planus uždrausti savo pagrindinius opozicijos varžovus – šį pasiūlymą kritikai plačiai pasmerkė kaip dar vieną žingsnį autoritarinio valdymo link.
Vakarų šalys pasmerkė demokratinės praktikos nykimą Sakartvele ir pritaikė sankcijas „Sakartvelo svajonės“ pareigūnams.
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(be temos)