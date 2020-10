S. Cichanouskaja kreipėsi į baltarusius, prisidėjusius prie „nacionalinio streiko“

„Brangūs baltarusiai! Šiandien buvo svarbi diena. Pensininkai per eitynes gynė studentus, o studentai stovėjo susikibę už pensininkus. Vairuotojai blokavo eismą keliuose, kad nepraleistų [milicijos] specialiosios technikos prie IT darbuotojų akcijų. IT darbuotojai išėjo į gatves, kad palaikytų medikus. Medikai stovėjo tose pačiose solidarumo grandinėse su privačiojo verslo atstovais. Privatūs verslai uždarė savo duris, kad parodytų solidarumą su streikuojančiomis gamyklomis. Tuo metu gamyklų darbininkai stabdė savo darbą, kad mes visi galėtume gyventi laisvoje šalyje“, – sakoma pareiškime, paskelbtame S. Cichanouskajos kanalu susirašinėjimo platformoje „Telegram“.

„Ši solidarumo jėga išgąsdino režimą. Jis vėl naudoja represijas, nes daugiau nieko nesugeba. Jus jau mėgina spausti ir atleidinėti [iš darbo]. Jie galvoja, kad šitaip jus grąžins į darbą ir vėl galės gyventi jūsų sąskaita, – pridūrė į po rinkimų į Lietuvą pasitraukusi opozicijos lyderė. – Tačiau šiandien mums viskas pavyko, nes kiekvienas jūsų pademonstravo didvyriškumą dėl draugo, bendradarbio, tėvynainio. Gamyklų cechai nedirbo, kad galėtų prasidėti solidarumo grandininė reakcija. Šiandien buvo svarbi diena, ir tikiu, kad tai buvo tik pradžia.“

S. Cichanouskaja anksčiau ragino A. Lukašenką iki sekmadienio atsisakyti valdžios, nutraukti smurtą prieš protestuotojus ir paleisti politinius kalinius, perspėdama, kad priešingu atveju šalyje bus paskelbtas visuotinis streikas.

66 metų autokratas, kurį opozicija kaltina suklastojus rugpjūtį įvykusius prezidento rinkimus, ignoravo ultimatumą, o milicija sekmadienį ir pirmadienį ėmėsi griežtų veiksmų prieš opozicijos demonstracijų dalyvius.

Per pirmadienį vykusius protestus Baltarusijoje buvo sulaikytas 301 žmogus, pranešė žmogaus teisių centras „Viasna“.

Centro duomenimis, daugiausiai žmonių buvo sulaikyta Minske. Areštų taip pat buvo Breste, Vitebske, Gardine, Gomelyje, Lydoje, Navapolacke ir kituose miestuose.

Baltarusijoje jau trečią mėnesį vyksta masiniai protestai dėl rugpjūčio 9-ąją įvykusių prezidento rinkimų, kurių laimėtoju buvo paskelbtas Aliaksandras Lukašenka, vadovaujantis šaliai nuo 1994 metų. Opozicija ir Vakarų demokratijos šiuos rinkimus laiko suklastotais.

Protestuotojai reikalauja A. Lukašenkos atsistatydinimo, politinių kalinių paleidimo ir naujų rinkimų.

Sostinės centre pirmadienio popietę naujos eitynės, kurias opozicija vadino „visos šalies akcija streikams palaikyti“.