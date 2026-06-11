Rusų disidentų turtas bus konfiskuojamas be teismo sprendimo

Įstatymas įsigalios rugsėjo 1 d. ir bus taikomas už įvairiausius pažeidimus: Rusijos kariuomenės „diskreditavimą“, raginimus įvesti sankcijas Rusijai, „užsienio agentų“ įstatymų pažeidimus, ryšius su „nepageidaujamomis organizacijomis“ ir „ekstremizmo skatinimą“.
Nuo šiol valdžiai nebereikės laukti teismo sprendimo norint areštuoti Rusijoje esantį užsienyje gyvenančių rusų turtą. Pagal įstatymą turtas galės būti konfiskuojamas iš karto tada, kai asmeniui oficialiai pareiškiami kaltinimai. Tokiu būdu nereikės teismo proceso, o finansinė bausmė iš karto bus skiriama žmogui už akių.
Nors Rusijos teismai ir anksčiau skirdavo baudas emigravusiems Kremliaus kritikams pagal įvairius administracinius kaltinimus, tačiau naujasis įstatymas įtvirtina ir išplečia tokio pobūdžio represijas. Šis įstatymas praktiškai suteikia valdžiai naują priemonę bausti užsienyje gyvenančius Kremliaus kritikus, įskaitant iš šalies išvykusius žurnalistus ir aktyvistus.
Šį teisės aktą pirmą kartą 2024 m. spalio mėnesį pasiūlė Tatarstano Respublikos valstybės tarybos politikai, o Rusijos Federacijos Valstybės Dūma jį priėmė 2026 m. gegužę.
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