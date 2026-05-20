 Rusijos žiniasklaida: Pekine Xi Jinpingas pasitiko Vladimirą Putiną

Rusijos žiniasklaida: Pekine Xi Jinpingas pasitiko Vladimirą Putiną

2026-05-20 06:56
BNS inf.

Kinijos lyderis Xi Jinpingas (Si Dzinpingas) trečiadienį Pekine prie Didžiosios liaudies salės pasitiko Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną ir paspaudė jam ranką, rodo Rusijos žiniasklaidos paskelbta vaizdo medžiaga.

<span>Rusijos žiniasklaida: Pekine Xi Jinpingas pasitiko Vladimirą Putiną</span>
Rusijos žiniasklaida: Pekine Xi Jinpingas pasitiko Vladimirą Putiną / GREG BAKER / AFP nuotr.

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Komentarai

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Komentarai

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palaižys
putleris Xi koją, kaip laižydavo carai mongolų arklių užpakalius. Gal duos kinai mikroschemų bomboms?
1
0
palaižys
putleris Xi koją, kaip laižydavo carai mongolų arklių užpakalius. Gal duos kinai mikroschemų bomboms?
1
0
Jo
Pagarba Kinijos vadovui kuris draugauja ir palaiko gerus santykius su RUSIJA ir RUSIJOS PREZIDENTU VLADIMIRU PUTINU ,šaunuoliai !!!!
2
0
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