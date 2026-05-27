Rusijos parlamentas priėmė įstatymą dėl tremtinių turto konfiskavimo

Įstatymas buvo priimtas trečiuoju ir paskutiniuoju svarstymu žemutiniuose Rusijos parlamento rūmuose – Valstybės Dūmoje.
Pagal naująjį teisės aktą, užsienyje gyvenantys rusai gali netekti savo būsto, jei viešai smerks karą Ukrainoje.
Pagal Rusijos įstatymus jau dabar galima konfiskuoti kai kurių užsienyje gyvenančių piliečių, pavyzdžiui, tų, kurie priskiriami užsienio agentams ir pažeidžia savo įsipareigojimus arba dirba nepageidaujamoms organizacijoms, turtą. Tačiau naujasis įstatymas žymiai išplečia tokių priemonių taikymo sritį, nes veiksmai, prieštaraujantys Maskvos interesams, gali būti aiškinami labai plačiai.
Valstybės Dūmos pirmininkas Viačeslavas Volodinas pareiškė, kad dabar pagrindą konfiskuoti užsienyje esančių rusų turtą sudaro 13 naujų nusikaltimų, įskaitant Rusijos pareigūnų ir karių įžeidimą, ekstremizmo ir terorizmo, neapykantos ar priešiškumo kurstymą bei viešą raginimą imtis veiksmų, kuriais siekiama pažeisti Rusijos teritorinį vientisumą.
V. Volodinas jau daugelį metų ragina bausti kritiškai nusiteikusius rusus, kurie „pabėgo“ į užsienį ir manosi ten esą saugūs.
„Šiandien priėmėme federalinį įstatymą, kuris skirtas mūsų šaliai apsaugoti“, – sakė jis.
Pasak Kremliui artimo politologo Sergejaus Markovo, naujasis įstatymas įsigalioja rugsėjo 1 d.
„Dabar jie per tris mėnesius greitai viską išparduos, – sakė jis, omenyje turėdamas užsienyje gyvenančius rusus. – Dabar tiems, kurie išvyko, sakoma, kad jiems niekada nevalia grįžti.“
(be temos)
(be temos)
(be temos)