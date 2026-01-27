Rusijos pajėgos pradeda trauktis iš bazių Sirijos šiaurės rytuose

SDF per vyriausybės pajėgų puolimą prarado didžiąją dalį savo anksčiau kontroliuotos teritorijos.
Naujienų agentūros „The Associated Press“ žurnalistai antradienį apsilankė vienoje bazėje šalia Kamišli oro uosto, kurią saugojo SDF kovotojai, teigę, kad rusai pastarosiomis dienomis pradėjo išgabenti savo įrangą.
Viduje, kur anksčiau buvo gyvenamosios patalpos kariams, mėtėsi daiktai, įskaitant sporto įrangą, baltymų miltelius ir drabužius.
Šiame objekte dislokuotas SDF kovotojas Ahmedas Ali teigė, kad rusų pajėgos prieš penkias ar šešias dienas pradėjo evakuoti savo pozicijas aplink oro uostą, išgabendamos savo įrangą krovininiais lėktuvais.
„Nežinome, ar jie išvyko į Rusiją, ar Hmeimimo oro bazę, – sakė jis, turėdamas omenyje pagrindinę Rusijos bazę Sirijos pakrantėje. – Jie vis dar turi savo pajėgas Kamišli ir po truputį evakuojasi.“
Rusija kol kas nepateikė jokio oficialaus pareiškimo apie savo pajėgų išvedimą iš Kamišli.
Rusija užmezgė ryšius su naująja Sirijos vyriausybe Damaske nuo 2024-ųjų gruodžio, kai per sukilėlių puolimą, vadovaujamą dabartinio laikinojo prezidento Ahmedo al Sharaa (Ahmedo Šaraa), buvo nuverstas Basharas al Assadas (Bašaras Asadas), nepaisant to, kad Maskva buvo artima šio ilgamečio šalies vadovo sąjungininkė.
Prieš dešimtmetį Maskvos vykdyta vadinamoji išdegintos žemės taktika, remiant al Assadų šeimos klaną, pakeitė Sirijos pilietinio karo eigą ir leido B. al Assadui išlikti valdžioje. Rusija nebandė atremti sukilėlių puolimo 2024 metų pabaigoje, bet suteikė prieglobstį iš šalies pabėgusiam B. al Assadui.
Nors pilietinio karo metu Damasko naujieji vadovai buvo priešingose kovos linijos pusėse, jie laikėsi pragmatiško požiūrio dėl santykių su Maskva. Rusija išlaikė savo oro ir jūrų bazes Sirijos pakrantėje.
A. al Sharaa trečiadienį turėtų apsilankyti Maskvoje ir susitikti su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.
Šio mėnesio pradžioje tarp Sirijos vyriausybės pajėgų ir kurdų dominuojamų Sirijos gynybos pajėgų (SDF) kilo mirtini susirėmimai po to, kai abi pusės nesugebėjo iki metų pabaigos suderinti kurdų kovotojų prijungimo prie pagrindinės Damasko kariuomenės. Šiuo metu galiojančios paliaubos iš esmės laikosi.
Šeštadienį pasibaigus keturių dienų paliauboms, abi šalys paskelbė, kad ugnies nutraukimas pratęstas dar 15 dienų.
Sirijos gynybos ministerija pranešime teigė, kad „paliaubos pratęsiamos remiant amerikiečių operaciją, skirtą perkelti „Islamo valstybės“ kalinius iš SDF kalėjimų į Iraką“.
