Rusijos įtakai blėstant, Putinas lankysis Vidurinėje Azijoje

Pastaraisiais metais dėl karo Ukrainoje nusilpusios Rusijos istorinė įtaka regione išblėso. Per pirmąjį susitikimą su penkiais Vidurinės Azijos lyderiais 2022 m. V. Putinas sulaukė Tadžikistano prezidento kaltinimų, kad Maskva ignoruoja posovietines valstybes ir jų negerbia.
Kinija ir Europa suskubo užpildyti susidariusį įtakos vakuumą. Šiais metais jos surengė aukšto lygio susitikimus Vidurinėje Azijoje ir tikisi išplėsti prieigą prie didžiulių regiono gamtos išteklių.
Tikimasi, kad V. Putinas trečiadienį atvyks į Tadžikistaną. Ketvirtadienį susitikime Tadžikistano sostinėje Dušanbėje turi dalyvauti Kazachstano, Kirgizijos, Uzbekistano, Tadžikistano ir Turkmėnistano lyderiai.
Vidurinės Azijos šalys pasinaudos aukščiausiojo lygio susitikimu, kad „išdėstytų savo poziciją“, kurtų pasitikėjimą su Rusija ir plėtotų prekybos ryšius, pranešė Kazachstano užsienio reikalų ministerija.
Rusija teigė, kad tikisi „reikšmingų ir įdomių pokalbių rezultatų“.
Nori būti gerbiamos
Visos penkios Vidurinės Azijos valstybės palaiko glaudžius kultūrinius ir ekonominius ryšius su Rusija. Regione gyvena milijonai rusakalbių, milijonai migrantų iš Vidurinės Azijos dirba kai kuriose darbo jėgos stokojančiose Rusijos pramonės šakose. Rusija ketina statyti pirmąją atominę elektrinę Kazachstane ir iš esmės palaiko draugiškus santykius su kaimynėmis.
Tačiau po daugiau nei šimtmečio Rusijos dominavimo penkios Vidurinės Azijos respublikos prekybos ir saugumo srityse vis dažniau žvalgosi ne į Maskvą, jų buvusią imperinę valdovę, o kitur. Jos perka ginklus iš Kinijos ir Turkijos, o Europos Sąjunga po balandžio mėnesį įvykusio aukščiausiojo lygio susitikimo paskelbė apie 14 mlrd. dolerių vertės investicijas regione. Kaimynė Kinija ten jau įsitvirtino per savo „Diržo ir kelio“ iniciatyvą – milžinišką infrastruktūros projektą, kuriuo siekiama paskatinti Pekino prekybą su pasauliu.
Rusija tvirtina nesivaržanti su Pekinu dėl įtakos Vidurinėje Azijoje, tačiau, pasak analitikų, konkurenciją su kitomis galybėmis, įskaitant Europą, sunku ignoruoti. Dar reikia pamatyti, ar Rusija sugebės išlaikyti savo pozicijas regione, jau nekalbant apie jų plėtrą.
Per pastarąjį Vidurinės Azijos ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimą 2022 m. spalį Tadžikistano lyderis Emomali Rachmonas septynių minučių tiradoje, privertusioje V. Putiną susiraukti, pareikalavo, kad Rusija parodytų „pagarbą“.
„Esame mažos tautos, ne 100 mln. ar 200 mln. žmonių (...) Bet mes turime istoriją, kultūrą. Norime būti gerbiami“, – sakė jis.
V. Putinas reagavo pareiškęs, kad „iš esmės sutinka“ su tuo ir paragino sutelkti dėmesį į „konkrečius klausimus“.
