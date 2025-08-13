„Siekiant kovoti su nusikaltėliais, imamasi priemonių iš dalies apriboti skambučius šiose užsienio susirašinėjimo programėlėse („WhatsApp“ ir „Telegram“)“, – rusų valstybinės naujienų agentūros „RIA Novosti“ ir TASS citavo Rusijos federalinę ryšių ir informacinių technologijų reguliavimo tarnybą „Roskomnadzor“.
Rusija apribojo skambučius per „WhatsApp“ ir „Telegram“
2025-08-13 16:52
Rusija trečiadienį paskelbė apie skambučių per tokias susirašinėjimo programėlės kaip „WhatsApp“ ir „Telegram“ apribojimus, teigdama, kad tai būtina kovai su nusikalstamumu, pranešė valstybinė žiniasklaida.
Rusija apribojo skambučius per „WhatsApp“ ir „Telegram“ / Scanpix nuotr.
